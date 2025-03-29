Beşiktaş, Galatasaray'ın yenilmezlik serisine son verdi
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan derbide Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş, rakibini 2-1 yenerek sarı-kırmızılıların 28 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.
İstanbul
Rafa Silva'nın 23. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Beşiktaş, 45. dakikada Lucas Torreira'nın uzaktan attığı golü engelleyemeyince iki ekip de soyunma odasına 1-1 beraberlikle gitti. Siyah-beyazlılar, 66. dakikada Gedson Fernandes'in golüyle derbiyi kazandı.
Beşiktaş namağlup şampiyon ünvanını korudu
Lig tarihinde namağlup şampiyonluk kazanan tek takım olan Beşiktaş, bu sezon yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray'ı yenerek namağlup şampiyon ünvanını korudu.
Derbiyi 2-1 kazanan siyah-beyazlılar, puanını 47'ye yükseltti.
Maçın sona ermesinin ardından yapılan ışık gösterisinde sahanın çeşitli yerlerine 'Namağlup Tek Şampiyon' yazısı yansıtılırken, aynı ifadeler kale arkasında açılan pankartta da yer aldı.
Siyah-beyazlı takım 2 maç sonra kazandı
Ligde oynadığı son 2 haftada rakiplerine mağlup olan Beşiktaş, kötü gidişine Galatasaray karşısına nokta koydu.
Gaziantep FK'ye Tüpraş Stadı'nda 2-1 yenilen siyah-beyazlı ekip, TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında ise 9 kişi kalan rakibine 1-0 yenilmişti.
Kırmızı kartlar VAR'dan geldi
Derbide çıkan iki kırmızı kart da VAR incelemesinin ardından geldi.
Galatasaray'da Przemyslaw Frankowski, Ernest Muçi'ye yaptığı müdahalenin ardından 36. dakikada kırmızı kart görürken Beşiktaş'ta ikinci yarıda oyuna giren Semih Kılıçsoy ise Davinson Sanchez'e yaptığı faul sonrası 90+5. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Maçın hakemi Yasin Kol iki oyuncuyu da VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyundan attı.
Rafa Silva 14. golünü derbide attı
Beşiktaş'ın bu sezonki yıldız isimlerinden Rafa Silva 3 haftalık suskunluğunu Galatasaray karşısında bozdu.
Karşılaşmanın 23. dakikasında orta sahadan aldığı topu yaklaşık 70 metre sürdükten sonra ceza sahasında rakibi Davinson Sanchez'i de oyundan düşürerek şık bir gole imza atan Portekizli oyuncu, ligde 7, toplamda ise 14. golünü kaydetti.
Siyah-beyazlı yıldız ligde son gollerini Trabzonspor ve ikas Eyüpspor ağlarına gönderirken, Kayserispor, Gaziantep FK ve TÜMOSAN Konysapor maçlarını boş geçmişti.
Gedson Fernandes, 19 hafta sonra gol attı
Beşiktaş'ta 66. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçiren Gedson Fernandes, 19 hafta sonra gol sevinci yaşadı.
Siyah-beyazlı futbolcu, Joao Mario'nun pasında Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'yı avlayarak takımını derbide yeniden öne geçirdi.
Ligdeki ilk golünü Sivasspor ağlarına gönderen, Gedson Fernandes bir sonraki hafta da Trabzonspor filelerini havalandırırken, son golünü 7. haftada oynanan Kayserispor'a atmıştı. Portekizli oyuncu, Avrupa'da ise 5 gol kaydetti.
Eski hakem Urs Meier pozisyonları değerlendirdi
Beşiktaş Kulübünün derbiyi izleyerek pozisyonları değerlendirmesi için Tüpraş Stadı'nda oynanan maça çağırdığı İsviçreli eski hakem Urs Meier, müsabakanın hakemi Yasin Kol'un performansını değerlendirdi.
Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak pozisyonlarla ilgili fikrini paylaşan Meier, Ernest Muçi'nin attığı ancak ofsayt nedeniyle geçerli sayılmayan golün iptal edilmesinin doğru olduğunu belirtirken ilk yarı değerlendirmesinde ise "Hakemin ilk yarıdaki performansı genel olarak iyiydi. Hakem, Frankowski’ye kırmızı kartı VAR daveti olmadan göstermeliydi." ifadelerini kullandı.
Solskjaer ilk derbisini kazandı
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlı takımın başında çıktığı ilk derbi maçtan galibiyetle ayrıldı.
Siyah-beyazlı takımdaki kariyerinde 8. lig maçına Galatasaray karşısında çıkan Solskjaer, ilk derbisini 2-1 kazandı. Siyah-beyazlılar, Norveçli teknik adamın idaresinde oynadığı lig maçlarında 5 galibiyet, 2 yenilgi, 1 beraberlik aldı.
Galatasaray'ı ligde 3 maç sonra yendi
Beşiktaş, sarı-kırmızılı rakibini Süper Lig'de 3 maçlık aranın ardından mağlup etti.
2023-2024 sezonunda oynanan iki lig maçında da Galatasaray'a yenilen Beşiktaş, deplasmanda 2-1, sahasında da 1-0 yenilmişti. Beşiktaş, sezonun ilk yarısında ise RAMS Park'ta oynadığı derbiyi yine 2-1'lik skorla kaybetmişti.
Dolmabahçe'de derbi kaybetmedi
Bu sezon aldığı sonuçlarla şampiyonluk yarışından erken kopan siyah-beyazlı ekip, iç sahada derbi kaybetmedi.
Ligin 15. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Beşiktaş, şampiyonluk yarışı veren diğer rakibi Galatasaray'ı da 2-1 yenerek Dolmabahçe'den puansız gönderdi.