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Spor, Futbol

Beşiktaş Fraport TAV Antalyaspor'un konuğu olacak

Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 02.02.2021
Beşiktaş Fraport TAV Antalyaspor'un konuğu olacak

İstanbul

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'un konuğu olacak.

Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek.

Ligin ikinci yarısına Trabzonspor mağlubiyetiyle başlayan Beşiktaş, bu yenilgiyle liderliği kaybetti.

14 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyeti olan siyah-beyazlılar, 44 puanla ikinci sıraya geriledi. Ligde son maçında Gençlerbirliği'ni mağlup eden Antalyaspor ise 7 galibiyet, 8 beraberlik, 6 yenilgi ve topladığı 31 puanla puan cetvelinin 9. basamağında yer alıyor.

4 futbolcu ceza sınırında

Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Bernard Mensah, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier, yarınki karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan bu dört oyuncu, Antalyaspor maçında da kart görmeleri durumunda 24. haftadaki İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Beşiktaş'ta üç eksik

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Rıdvan Yılmaz ve Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Dorukhan Toköz yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığının ardından tedavisi devam eden Gökhan Töre'nin de mücadelede yer alması beklenmiyor.

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