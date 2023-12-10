Beşiktaş, Fernandes ile Umut Meraş'ın sakatlıklarıyla ilgili açıklama yaptı

İstanbul
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, derbide yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Gedson Fernandes'in sol ayak bileği dış yan bağ kompleksinde gerilme saptandığı bildirildi.
Fenerbahçe karşısında ağrısı nedeniyle maçı yarıda bırakan Umut Meraş'ın da alt baldır arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiği aktarıldı.
Gedson Fernandes ile Umut Meraş'ın tedavisine başlandığı kaydedildi.
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Gedson Fernandes ile Umut Meraş’ın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 10, 2023
Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada sol ayak bileği burkulması nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Gedson Fernandes’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde… pic.twitter.com/S12uOYZTwv