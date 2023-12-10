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Spor, Futbol

Beşiktaş, Fernandes ile Umut Meraş'ın sakatlıklarıyla ilgili açıklama yaptı

Beşiktaş Kulübü, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan derbide sakatlanın Gedson Fernandes ve Umut Meraş'ın durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Ercan Çakar  | 10.12.2023 - Güncelleme : 10.12.2023
Beşiktaş, Fernandes ile Umut Meraş'ın sakatlıklarıyla ilgili açıklama yaptı

İstanbul

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, derbide yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Gedson Fernandes'in sol ayak bileği dış yan bağ kompleksinde gerilme saptandığı bildirildi.

Fenerbahçe karşısında ağrısı nedeniyle maçı yarıda bırakan Umut Meraş'ın da alt baldır arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiği aktarıldı.

Gedson Fernandes ile Umut Meraş'ın tedavisine başlandığı kaydedildi.

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