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Spor, Futbol

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'na tebrik

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci olan Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Emrah Oktay  | 28.04.2025 - Güncelleme : 28.04.2025
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'na tebrik

İstanbul

Kulüpler futbol akademilerinin sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı. 

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Beşiktaş Futbol Akademisinin mesajında, "UEFA Gençlik Ligi’nde finale çıkma başarısını göstererek ülkemize bu gururu yaşatan Trabzonspor Özkan Sümer Futbol Akademisi'ne teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Futbol Akademisi'nin paylaşımında ise "Bir rekora imza atarak UEFA Gençlik Ligi'nde finale kalan, final maçını 2.likle tamamlayan Trabzonspor 19 Yaş altı Takımını tüm mücadelesi için tebrik ederiz." denildi.

Galatasaray Kulübü, UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci olan Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün futbol akademisinden yapılan paylaşımda, "Ülkemizi gururlandıran mücadelenizden dolayı tebrik ederiz." denildi.

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