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Spor, Futbol

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli taraftar da yer alacak

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 9 Aralık Cumartesi günü oynanacak derbi maçta, sarı-lacivertli taraftar da tribünde yer alabilecek.

İrem Demir  | 06.12.2023 - Güncelleme : 06.12.2023
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli taraftar da yer alacak

İstanbul

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Spor Güvenlik Kurulu, 9 Aralık Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçına 1814 rakip seyircinin de alınmasına karar verdi.

Deplasman takım seyircisi, toplu olarak maçın oynanacağı stada giriş yapabilecek.

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