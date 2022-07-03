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Spor, Futbol

Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile sözleşmeyi bir yıllığına uzattı

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 03.07.2022
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile sözleşmeyi bir yıllığına uzattı

İstanbul

Beşiktaş Kulübü, tecrübeli oyuncu Atiba Hutchinson ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz; 2013-2014 sezonundan bu yana formamızı giyen, kazandığımız son üç Süper Lig, bir Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan, sahada gösterdiği özveri, saha dışında sergilediği beyefendi kişiliğiyle taraftarlarımızın gönlünde taht kuran Atiba Hutchinson ile yeni sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği Atiba'ya yeni dönemde başarılar diledi.

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