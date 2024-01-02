Dolar
29.75
Euro
32.57
Altın
2,063.16
ETH/USDT
2,363.00
BTC/USDT
45,280.00
BIST 100
7,624.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş, 18 yaşındaki futbolcu Semih Kılıçsoy'un sözleşmesini 2028'e kadar uzattı

Beşiktaş, altyapıdan yetişen 18 yaşındaki futbolcu Semih Kılıçsoy'un sözleşmesini yeniledi.

Emre Doğan  | 02.01.2024 - Güncelleme : 02.01.2024
Beşiktaş, 18 yaşındaki futbolcu Semih Kılıçsoy'un sözleşmesini 2028'e kadar uzattı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, gelişimini Beşiktaş Futbol Akademi bünyesinde tamamlayan, 2021 yılından bu yana giydiği formamızı başarıyla terleten, gelecekte de Beşiktaş'ımızın kazanacağı başarılarda pay sahibi olacağına inandığımız Semih Kılıçsoy'un sözleşmesini 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzattı." ifadelerine yer verildi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile 18 yaşındaki oyuncu, açıklamalarda bulundu.

Semih Kılıçsoy'a başarı dileyen Aybaba, "Genç futbolcumuzla sözleşmemizi 2028 yılına kadar uzattık. Onlar bizim bugünümüz, yarınımız ve geleceğimiz. Gençlerimize çok değer veriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Semih'ten beklentimiz çok yüksek. Örnek bir futbolcu olsun, çok çalışsın ve disiplinli olsun. Beşiktaş'ımıza katkı sağlasın. Altyapıyla ilgili düşüncelerimizin ne kadar haklı olduğunu herkese göstersin." şeklinde görüş belirtti.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat ile Samet Aybaba'ya çok teşekkür eden Semih Kılıçsoy ise "Çok mutluyum ve gururluyum." ifadesini kullandı.

Semih, bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 12 maçta 2 gole imza attı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "2024'te ikinci bir ek MTV alınacak" iddiasını yalanladı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "2024'te ikinci bir ek MTV alınacak" iddiasını yalanladı
Seçil Erzan'a ait telefondaki 181 bin 538 mesaj incelendi
Beşiktaş'ta İETT otobüsünün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
"Yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında yeni mesajlara ulaşıldı

Benzer haberler

Beşiktaş'ta İETT otobüsünün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Beşiktaş'ta İETT otobüsünün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Beşiktaş, 18 yaşındaki futbolcu Semih Kılıçsoy'un sözleşmesini 2028'e kadar uzattı

Beşiktaş, borsada tüm zamanların en iyi yıllık performansını sergiledi

Beşiktaş'tan ayrılan Eric Bailly, Villarreal'e transfer oldu

Beşiktaş'tan ayrılan Eric Bailly, Villarreal'e transfer oldu
Beşiktaş'ta Eric Bailly'nin sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş'ta Eric Bailly'nin sözleşmesi feshedildi
Beşiktaş'ta basketbol icra kurulu oluşturuldu

Beşiktaş'ta basketbol icra kurulu oluşturuldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet