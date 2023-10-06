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Spor, Futbol

Başakşehir, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yı konuk edecek

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında yarın Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Hilmi Sever, Okan Coşkun  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
Başakşehir, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yı konuk edecek

İstanbul

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Ligde oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan RAMS Başakşehir, 4 puanla 18. sırada bulunuyor.

Ligin ilk 7 haftasında 5 mağlubiyet 2 galibiyet alan Gaziantep ekibi, bu maçlarda 6 gol attı, kalesinde ise 13 gole engel olamadı.

Ligde aldığı 6 puanla 16. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp alt sıralardan uzaklaşmanın planını yapıyor.

Gaziantep FK'de sakat veya cezalı oyuncusu bulunmuyor.

Sumudica ile çıkışa geçti

Lige, teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde başlayan Güneydoğu ekibi, ilk 4 haftada puanla tanışmadı ve 4 Eylül'de Güneş ile yolları ayırdı.

Teknik direktör Marius Sumudica ile 7 Eylül'de anlaşan Gaziantep FK, sezonun 5. haftasında Mondihome Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu. Devam eden haftalarda ise Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK, İstanbulspor'u 2-0 ve Yılport Samsunspor'u 2-1 yendi.

Sumudica ile ligde çıktığı 3 maçta 6 puan toplamayı başaran Gaziantep temsilcisi, RAMS Başakşehir maçında sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak.

Başakşehir'de eksikler

RAMS Başakşehir'de sakatlıkları süren Leo Duarte, Muhammed Şengezer ve Patryk Szysz, bu mücadelede forma giyemeyecek.

Sakatlıklarını atlatan Serdar Gürler, Ömer Ali Şahiner ve Edgar Ie'nin ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

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