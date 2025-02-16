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Spor, Futbol

Atakaş Hatayspor, sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 yendi.

Yakup Sağlam, Mustafa Ünal Uysal  | 16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
Atakaş Hatayspor, sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 yendi Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal/AA

Mersin

8. dakikada sağ taraftan Balkovec'in kullandığı kornerde topa iyi yükselen Hwang'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

14. dakikada Alanyaspor etkili geldi. Augusto'nun pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Hwang vuruşunu yaptı. Açıyı kapatan kaleci Bekaj topu uzaklaştırdı.

21. dakikada kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Fernandes'in vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere gönderdi.

22. dakikada sol kanattan Fernandes'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Calvo'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

32. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Augusto'nun ortasında topla buluşan Hwang'ın vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

54. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Augusto'nun ceza sahasına gönderdiği topa yükselen Hwang'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

56. dakikada Hatayspor öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Matondo'nun sert şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu önünde bulan Bamgboye, iyi bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0

62. dakikada Alanyaspor etkili geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Sporar'ın sert vuruşunda, topu çelen kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.

84. dakikada Augusto'nun sol kanattan gönderdiği pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Balkovec vuruşunu yaptı. Top, kalecinin müdahalesiyle kornere gitti.

Karşılaşma, Atakaş Hatayspor'un 1- 0 üstünlüğüyle sona erdi.

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Uğurlu: Oynanacak 13 maçtan alacağımız 4-5 galibiyet bizi ligde tutacaktır  

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 1-0 yenilen Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu, kalan maçlardan galibiyet çıkarmak için çaba sarf edeceklerini söyledi.

Uğurlu, Mersin Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Hatayspor'un iyi oyunculara sahip olduğunu dile getirdi.

Karşılaşmada yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini vurgulayan Uğurlu, "Daha fazla pozisyona girmemiz gerekiyordu. Bizim için çok önemli, değerli bir maçtı. Düşme hattından yukarı çıkabilmek için buradan mutlak 3 puanla ayrılmamız gerekiyordu. Maalesef yediğimiz 1 golle mağlup olduk." dedi.

Uğurlu, kart cezaları nedeniyle her hafta sahaya 2-3 eksikle çıktıklarını ifade ederek, "Daha 13 maçımız var. Oynanacak 13 maçtan alacağımız 4-5 galibiyet bizi ligde tutacaktır. Bunun için çaba sarf edeceğiz. Tamamen bundan sonraki maçlara odaklanmamız gerekiyor." diye konuştu.

Yenilgiden dolayı kendilerini desteklemeye gelen taraftarlardan özür dileyen Uğurlu, gelecekte bu maçın telafisini yapacaklarını kaydetti.

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