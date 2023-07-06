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Spor, Futbol

Arda Güler: Hep güzel anılarla hatırlayacağım canım Fenerbahçe'm, her zaman kalbimde olacaksın

Fenerbahçe'den İspanya ekibi Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu Arda Güler, veda mesajı yayımladı.

Emre Doğan  | 06.07.2023 - Güncelleme : 06.07.2023
Arda Güler: Hep güzel anılarla hatırlayacağım canım Fenerbahçe'm, her zaman kalbimde olacaksın Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım - AA

İstanbul

Arda, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Hayatımın en güzel günlerini yaşadığım Fenerbahçe'ye veda zamanı. Hayalini kurduğum çubukluyu ilk kez giydiğim anı, 10 numaralı formanın gururunu, muhteşem Fenerbahçe taraftarını ve ayak bastığım her yerde karşılaştığım muhteşem desteği hiçbir zaman unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli takıma veda etmenin zor olduğunu dile getiren Arda Güler, şunları kaydetti:

"Veda etmek zor ama bana inananları daha fazla gururlandırmak, vazgeçmek üzere olan herkese ümit olabilmek ve Türk gençlerinin istediklerinde her şeyi başarabileceğini kanıtlayabilmek için bu kararı almam gerekiyordu. Bugün olduğum kişi olmama yardımcı olan herkese sonsuz teşekkür ederim. Bana milli takım kapısını açan, bir hayali yaşatan, hep güzel anılarla hatırlayacağım canım Fenerbahçem, her zaman kalbimde olacaksın. İyi ki Fenerbahçe."


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