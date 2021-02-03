Antalyaspor Teknik Direktörü Yanal'dan 'transformers'lı hakem tepkisi

Antalya
Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 23. haftasında sahalarında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Hepimiz, insan üstü bir mücadele veriyoruz. Transformers filmi değil, canı, ruhu, duyguları, evinde eşi, çocuğu olan insanların mücadelesi bu.— Ersun Yanal (@ersunyanal) February 3, 2021
Yanal, şunları kaydetti:
"Hepimiz, insanüstü bir mücadele veriyoruz. Transformers filmi değil, canı, ruhu, duyguları, evinde eşi, çocuğu olan insanların mücadelesi bu. Transfer yasağı, sakatlık, salgın, her şey ile mücadele ediyoruz. Tüm bunlara rağmen duygularımızı bir kenara bırakıp savaşıyoruz. Kupa dahil 8 maçtır kaybetmiyoruz. Bu serinin içinde Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş gibi zorluk derecesi çok yüksek maçlar var. Biz her şeye karşı savaşıyor ve kazanıyoruz. Ama buna bir de hakemler eklenince inanın omuzlarımızdaki yük daha da artıyor. İşte o zaman mücadele gücümüzü yitiriyoruz."
"İyi ki böyle bir ekibin teknik direktörüyüm"
"Bunu sadece Beşiktaş maçı için söylemiyorum." ifadesine yer veren Yanal, şu değerlendirmede bulundu:
"Antalyaspor'un geride kalan maçlarına bakın, ofsayttan yenilen goller, gerçekten çok ama çok ağır kırmızı kartlar. Her şey üst üste gelince açıkçası sisteme olan inancımız sarsılıyor. Ve sadece bir kişi çıkıp iki düdükle, bu sarsılmaya neden olmamalı. Herkes aynaya bakıp nerede hata yaptığına bakmalı. VAR'a bakıp gerçeği göremeyenler aynaya bakıp hatasını görebilir mi bilmiyorum. Ama koca koca adamları soyunma odasında ağlatmaya da kimsenin hakkı yok. Oyuncularımla gurur duyuyorum. İyi ki böyle bir ekibin teknik direktörüyüm. Yaşadığımız bu akşamı asla unutmayacağım. Teşekkür ederim çocuklar, sizi herkes alkışlıyor. Haydi kaldırın kafanızı, yenmemiz gereken çok şey var."
👏🏻 Keyfimizden yerde yatıyoruz!#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/cF0SaS8VNK— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) February 3, 2021
Yılmaz: Hafızalarımızdan silinmeyecek
Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz, Beşiktaş maçının hakemi Alper Ulusoy'u eleştirdi.
Yılmaz, Süper Lig'in 23. haftasında sahalarında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları mücadeleye ilişkin yazılı açıklama yaptı.
"Bu yönetim hafızalarımızda kalacaktır." başlığıyla yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Süper Lig'de bu akşam puan mücadelesine çıktığımız Beşiktaş karşısında aldığımız beraberlik, kararlılığımızın, mücadelemizin ve azmimizin karşılığını alamadığımız bir müsabaka olarak hafızalardaki yerini alacaktır. Hafızalarımızdan silinmeyecek olan bir başka isim ise karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy olacak. Müsabakanın 70'inci dakikasında Ulusoy'un verdiği karar, oyun kurallarına göre değil, formanın rengine göre verildiğini bir kez daha bizlere ispat etmiştir. Lehimize verilmesini beklediğimiz faulün aleyhimize verildiği yetmezmiş gibi, bir de oyuncumuzun kırmızı kartla oyundan atılmasının Türkçe'de karşılığını bulamıyoruz. Bir başka pozisyonda rakibimizin 10 kişi kalmasını beklerken 'devam' kararı, bu oyunun bu şartlarda daha ne kadar oynanabileceği ile ilgili endişelerimizi artırmıştır."
Yılmaz, haklarını arama konusunda asla geri adım atmayacaklarını Türk futbol kamuoyu ve taraftarın bilmesini istedi.
Mustafa Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"Hiç vakit kaybetmeden her takıma eşit yakınlıkta olduğuna inandığımız Türkiye Futbol Federasyonuna, oyuncumuz Veysel'in kartının iptali ile ilgili başvurumuzu yapacağız. Hakem Alper Ulusoy ile ilgili talebimiz ise bırakın bizim maçımızı, bir daha Türkiye'de hiçbir maç yönetmemesidir. Haklı talebimizin sonuna kadar arkasında duracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır."
Öte yandan, Antalyaspor Kulübü, sosyal medya hesabından sağ gözünün yanında şişlik oluşan Hakan Özmert'in fotoğraflarına yer vererek, "Keyfimizden yerde yatıyoruz!" ifadesiyle paylaşımda bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.