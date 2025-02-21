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Spor, Futbol

Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Oktay Özden, Can Öcal  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek

Antalya

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak kırmızı-beyazlı ekip, tesislerde kampa girecek.

Ligin geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 27 puan toplayan Onvo Antalyaspor'da, sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt ve Emre Uzun ile babası vefat eden Erdal Rakip'in Kasımpaşa müsabakasında forma giymesi beklenmiyor.

Öte yandan, geçen haftaki Adana Demirspor maçının devre arasında kırmızı kart görüp cezalı duruma düşen teknik direktör Emre Belözoğlu da Kasımpaşa müsabakasında yedek kulübesinde bulunamayacak.

Kasımpaşa ise Süper Lig'de geride bıraktığı 23 maçta 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile topladığı 31 puanla 8. sırada yer aldı.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sonuçlanmıştı.

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