Antalyaspor sahasında Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti

Antalya
24. dakikada Luiz Adriano'nun ara pasında ceza sahası içinde kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kalan Doğukan Sinik'in vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
26. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Figueiredo'nun sert şutunda, kaleci Leite uzanarak meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.
29. dakikada Antalyaspor öne geçti. Ani gelişen Antalyaspor atağında Luiz Adriano'nun pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Fredy'nin vuruşunda, top uzak kale direğinin dibinden ağlarla buluştu: 1-0
39. dakikada Fernando'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, topla ön direk hizasında buluşan Luiz Adriano'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta çıktı
48. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Markovic'in pasında topa hareketlenen Maxim ve Figueiredo çarpıştı. Bu sırada boşta kalan meşin yuvarlak savunma oyuncularının müdahalesinin ardından kale direğine çarparak kornere çıktı.
67. dakikada Fernando'nun sol kanattan kullandığı kornerde topa iyi yükselen Luiz Adriano, meşin yuvarlağı kafayla auta gönderdi.
74. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Markovic'in plase vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta gitti.
90. dakikada Gaziantep FK, sahada 10 kişi kaldı. Antalyaspor ceza sahasında yaşanan karambol sırasında kaleci Leite yerde kaldı. Bu sırada hakeme itiraz eden Markovic ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
90+9. dakikada kaleci Günay Güvenç'in kendi yarı sahalarında kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak Antalyaspor ceza sahasında Ertuğrul Ersoy'dan sekti. Topu kafasıyla uzaklaştırmak isteyen Luiz Adriano'nun ters vuruşunda, meşin yuvarlak yan kale direğine çarparak kornere çıktı.
Karşılaşma Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.