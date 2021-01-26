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Spor, Futbol

Antalyaspor ilk yarıyı beş maçlık yenilmezlik serisiyle tamamladı

Süper Lig'de ilk devrede teknik direktör değişikliği ve kulüp başkanı istifası yaşayan kırmızı-beyazlılar, 26 puan topladı.

Oktay Özden   | 26.01.2021
Antalyaspor ilk yarıyı beş maçlık yenilmezlik serisiyle tamamladı Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Antalya

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını beş maçlık yenilmezlik serisiyle onuncu sırada tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor'da en istikrarlı futbolcu, tüm karşılaşmalarda ilk 11'de forma şansı bulan defans oyuncusu Fedor Kudriashov oldu.

Akdeniz ekibi, sezona başladığı teknik direktör Tamer Tuna ile altıncı haftadan sonra yollarını ayırdı. Bunun üzerine Antalyaspor'un anlaştığı Ersun Yanal, dokuzuncu haftada takımın başında ilk maçına çıktı.

Kırmızı-beyazlı ekip, her takımın bir haftayı maç yapmadan geçtiği Süper Lig'in 21 hafta süren ilk yarısında oynadığı 20 müsabakanın 6'sını kazanırken, 8'inde berabere kalıp, 6'sında yenildi.

Antalyaspor ligin ilk yarısında 20 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 26 gole engel olamadı.

İlk yarıda topladığı 26 puanın 17'sini iç sahada kazanan kırmızı-beyazlılar, 21. haftada 24 Ocak Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'la golsüz berabere kalarak, ligde yakaladığı yenilmez serisini beş maça çıkardı.

Süğlün: Son 5 maçımızdan 9 puanla ayrıldık

Kulübün basın sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine, ligin ilk devresini beş maçlık yenilmezlik serisiyle tamamladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Antalyaspor olarak her maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını ifade eden Süğlün, şöyle konuştu:

"Ligde son 5 maçımızdan 9 puanla ayrıldık. Bu maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik elde ettik. Yenilmezlik serimizi Konyaspor maçıyla sürdürmeyi planlıyorduk. Bunu da gerçekleştirdik. Ligin ikinci yarısı yenilmezlik serimize ve çıkışımıza devam etmeyi hedefliyoruz. Antalyaspor, kaliteli kadrosu ve kaliteli teknik heyetiyle ligin ikinci yarısında daha iyi neticeler elde edecek güçtedir. "

En çok oynayan Kudriashov

Antalyaspor'da savunma oyuncusu Fedor Kudriashov, ligin ilk yarısında en fazla görev verilen isim olarak dikkati çekti.

Rus sol bek, 20 mücadelede ilk 11'de bin 789 dakika forma şansı buldu.

Belçikalı file bekçisi Ruud Boffin 18 lig maçında bin 620 dakika, orta saha oyuncusu Nuri Şahin 20 mücadelede bin 570 dakika sahada kalarak, kırmızı-beyazlı takımın Kudriashov'dan sonra ligde en çok süre alan oyuncuları oldu.

En golcüler Podolski, Gökdeniz, Sam, Veysel

Antalyaspor'da sezonun ilk yarısında en fazla golü Lukas Podolski, Gökdeniz Bayrakdar, Veysel Sarı, Sidney Sam üçer golle kaydetti.

Kırmızı-beyazlılarda Amilton, Hakan Özmert ikişer, Adis Jahovic, Bünyamin Balcı, Doğukan Sinik ve Eren Albayrak birer kez topu filelerle buluşturdu.

En hırçını Amilton

Antalyaspor'da, ligin ilk yarısındaki en hırçın futbolcu ise Amilton oldu.

Kırmızı-beyazlı takımda 15 farklı futbolcu, ligin ilk yarısında 7 kırmızı ve 41 sarı kart gördü. Bu futbolcular arasında 1 kırmızı ve 5 sarı kartı bulunan Amilton, en hırçın isim olarak dikkati çekti.

Kırmızı-beyazlı takımda ayrıca Ufuk Akyol, Sam, Jahovic, Hakan Özmert, Naldo, Ersan Adem Gülüm sezonun ilk yarısında kırmızı kart gördü.

Öte yandan Antalyaspor Kulübü, 19 Ocak'ta görevinden istifa ettiğini açıklayan Ali Şafak Öztürk'ün yerine, yeni kulüp başkanını 9 Şubat Salı günü seçmeye hazırlanıyor.

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