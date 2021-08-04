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Spor, Futbol

Ankara Keçiörengücü Aktepe Stadı'nın zemini yenileniyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü Basın Sözcüsü Erkan Çoruhlu, sentetik çim olan Aktepe Stadı'nın zeminini değiştiklerini belirterek, çim serimine başladıklarını söyled

Fatih Gazioğlu   | 04.08.2021
Ankara Keçiörengücü Aktepe Stadı'nın zemini yenileniyor

Ankara

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü Basın Sözcüsü Erkan Çoruhlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) talimatı üzerine stat zemininde değişikliğe gittiklerini belirtti.

Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerinin doğal çim sahada oynama zorunluluğu kararı gereğince çalışmalara başladıklarını anlatan Çoruhlu, "Biz de karar üzerine zeminimizi doğal çime çevirmek için kolları sıvadık. İlk olarak mevcut suni çim zemini sökerek, alttan ısıtma sistemi kurduk. Ardından da doğal çim serimine başladık. İnşallah stadımızı sezonun üçüncü iç saha maçına yetiştireceğiz." diye konuştu.

4 bin 500 kişi kapasiteli Aktepe Stadı'nın soyunma odaları ile idari kısımları da 4 yıl önce yenilemişti.

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