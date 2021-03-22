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Spor, Futbol

Ampute Milli Futbol Takımı'nın oyuncusu Kemal Güleş hayallerinin peşinde koşuyor

Ampute Milli Futbol Takımı'nın oyuncusu Güleş, "İnşallah hem Avrupa şampiyonu olacağız hem de Dünya Kupası'nı alacağız. Ampute futbol, dünyada Türkiye'den sorulacak." dedi.

Sinan Özmüş   | 22.03.2021
Ampute Milli Futbol Takımı'nın oyuncusu Kemal Güleş hayallerinin peşinde koşuyor Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Antalya

Ampute Milli Futbol Takımı'nın oyuncularından Kemal Güleş, hem Avrupa şampiyonu olacaklarına hem de Dünya Kupası'nı kazanacaklarına inandığını söyledi.

Şırnak'ta 2011'de inşaat alanındaki kayanın üzerine düşmesi sonucu bacağını kaybeden Kemal Güleş'in hayatı, tanıştığı ampute futbolla değişti.

Kendisi için bir tutku olan futbolla hayallerinin peşinden koşan 22 yaşındaki oyuncu, milli takımda kalıcı olmak için aralıksız çalışıyor.

Kemal Güleş, AA muhabirine, tedavi sürecinde yanına gelen takımın şimdiki teknik direktörü Osman Çakmak'ın futbol oynayıp oynayamayacağını sorduğunu dile getirdi.

O güne kadar tek ayakla futbol oynayabileceğini hiç düşünmediğini aktaran Kemal Güleş, şunları ifade etti:

"Tek ayağımla nasıl futbol oynayabileceğimi bilmiyordum. 'Herhalde benimle dalga geçiyorlar.' diyordum. Henüz 12-13 yaşındaydım. Ondan sonra futbola başladım, o gün bugündür futbolun içinden çıkamıyorum. Milli takıma yükselme hedefim vardı, seçildim. Bundan sonra artık inşallah kalıcı olmayı düşünüyorum."

"Final, hayatımızdaki en güzel an oldu"

Milli takımla 2017'de Avrupa şampiyonluğu ve 2018'de dünya ikinciliği mutluluğunu yaşadığını vurgulayan genç futbolcu, Vodafone Park'ta oynanan Avrupa Şampiyonası final maçının kendisi için unutulmaz olduğunu kaydetti.

Kemal Güleş, karşılaşmayı 40 binin üzerinde kişinin tribünden izlediğini, 15 bin kişinin ise stada giremediğini belirterek, "Avrupa Şampiyonası'nda Vodafone Park'taki final, hayatımızdaki en güzel an oldu." ifadesini kullandı.

Ampute Milli Takımı'nın, teknik direktör Osman Çakmak yönetiminde daha da güçlendiğini dile getiren Kemal Güleş, "Osman hocam biraz daha gençler üzerinde duruyor. Takımı gençleştirmeye çalışıyor. İnşallah hem Avrupa şampiyonu olacağız hem de Dünya Kupası'nı alacağız. Ampute futbol, dünyada Türkiye'den sorulacak." diye konuştu.

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