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Spor, Futbol

Ampute futbolcu Barış Telli: Hayallerimin peşinde koşmayı seviyorum

Ampute Milli Futbol Takımı oyuncusu Barış Telli, "Çıkmış olduğunuz yolda hiç durmadan çalışırsanız, çıkan engeller mutlaka size güç verecektir" dedi.

Fatih Çakmak   | 02.08.2020
Ampute futbolcu Barış Telli: Hayallerimin peşinde koşmayı seviyorum Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

Ankara

Ampute Milli Futbol Takımı oyuncusu Barış Telli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ve yeni normalleşme döneminde çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüğünü dile getirdi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Barış Telli, bu sporu çok sevdiğini ve çalışmalarına hiç ara vermeden devam ettiğini belirterek, "Hayallerimin peşinde koşmayı, öğrencilerime örnek olmayı seviyorum. Eğer siz de bir şeyi başaracaksanız, mutlaka hayallerinizin peşinde koşmanız gerekiyor. Çıkmış olduğunuz yolda hiç durmadan çalışırsanız, çıkan engeller mutlaka size güç verecektir." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de her zaman antrenmanlarını yaptığını kaydeden Barış, özel bir salonda farklı spor branşlarıyla kondisyon ve fizik çalışmaları gerçekleştirdiğini anlattı.

Barış Telli, Kurban Bayramı tatilinde şehirler arası araç kullanacak vatandaşların dikkatli olması gerektiğini de ifade ederek, "Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor, büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Herkese iyi bayramlar dilerim." şeklinde konuştu.


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