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Spor, Futbol

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Rusya'yı 5-2 yenerek finale yükseldi.

Erkan Tiryaki   | 18.09.2021
Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde

Ankara

Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda milli takım, yarı finalde Rusya'yla karşılaştı.

Rusya, maçın 14. dakikasında Igor Gamaonov'un attığı golle 1-0 öne geçti. Kemal Güleş'le 21. dakikada maça dengeyi getiren milliler, Rahmi Özcan'ın 24. dakikadaki golüyle 2-1 üstünlük kurdu. Rusya 25+2'de Dmitrii Udalov'la bir gol daha buldu ve ilk yarı 2-2 berabere bitti.

İkinci yarıya hızlı başlayan ay-yıldızlı ekip, 32. dakikada Rahmi Özcan'ın frikik golüyle 3-2 öne geçti. Rusya'da 42. dakikada Valerii Sadavskii'nin kendi kalesine attığı golle Türkiye farkı 2'ye çıkardı: 4-2.

Maçın 50+4. dakikasında Kemal Güleş'le bir gol daha bulan Türkiye, 5-2'lik galibiyetle finale adını yazdırdı.

Son şampiyon Türkiye, finalde yarın ev sahibi Polonya'yı 2-1 yenen İspanya'yla karşılaşacak.

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