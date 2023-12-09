Dolar
28.97
Euro
31.19
Altın
2,004.16
ETH/USDT
2,353.30
BTC/USDT
43,780.00
BIST 100
7,913.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da "Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlığın Yüzü Programı"na katılıyor. Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri’de Ahievran Sinan Kütüphane ve Spor Salonu’nun açılış töreninde konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

Altınordu, Türk futbolunun yıldızlarını Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde arıyor

TFF 2. Lig kulüplerinden Altınordu, Gaziantep'te düzenlenen Bölgeler Futbol Turnuvası'yla Türk futbolunun gelecekteki yıldızlarını arıyor.

Okan Coşkun  | 09.12.2023 - Güncelleme : 09.12.2023
Altınordu, Türk futbolunun yıldızlarını Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde arıyor Fotoğraf: Okan Coşkun/AA

Gaziantep

Altınordu ve Şehitkamil Belediyesi iş birliğinde Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen turnuvada 9-13 yaş aralığındaki çocuklar, geleceğin yıldızı olmak için forma terletiyor.

Altınordu Futbol Okulları Direktörü Köksal Ferizcan, AA muhabirine, turnuvanın bir ayağının Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yapılmasını istediklerini söyledi.

Turnuvanın çocuklara da faydasının olduğunu aktaran Ferizcan, şunları kaydetti:

"Biz her yıl 24 turnuva düzenliyoruz. Bu yıl 10. turnuvamızı yapıyoruz. Hem tesislerimizde hem de bölgelerde yapıyoruz. Çocuklarımızın gelemediği yerlere biz gidiyoruz. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de Gaziantep'te düzenlemeyi istedik. Burada yaklaşık 300 sporcumuz var. Bizler hem çocuklarımız sosyalleşsin diye yapıyoruz hem de oyuncu seçmek için yapıyoruz. Bayağı yetenekli oyuncular var. Amacımız buradan 2-3 oyuncuyu bir yere getirebilmek."

Turnuvaya 7 ilden 300 sporcu katılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca, UMKE gönüllülerinin sel tatbikatını paylaştı
Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 4 bina kontrollü yıkıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Dezenformasyon konusunda ulusal mücadele stratejileri geliştiriyoruz
Adıyaman'da zemini kayan ağır hasarlı bina kontrollü şekilde yıkıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eşit vatandaşlık kavramıyla hareket etmek durumundayız

Benzer haberler

Altınordu, Türk futbolunun yıldızlarını Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde arıyor

Altınordu, Türk futbolunun yıldızlarını Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde arıyor

Nick Kyrgios, 2024 Avustralya Açık'ta sakatlığı nedeniyle yer alamayacak

Türkiye Tenis Ligi Finalleri, İstanbul'da yapılacak

Pendikspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak

Pendikspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak

Yarım asırlık beyran ustası iki ortak, lezzet sırlarını gençlere aktarıyor

Yarım asırlık beyran ustası iki ortak, lezzet sırlarını gençlere aktarıyor
Şanlıurfalı genç sporcu 5 yıl önce başladığı kick boksta dünya şampiyonluğuna uzandı

Şanlıurfalı genç sporcu 5 yıl önce başladığı kick boksta dünya şampiyonluğuna uzandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet