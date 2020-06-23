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Spor, Futbol

Alanyaspor-Trabzonspor maçı sonunda yöneticiler ve kulüp çalışanları arasında arbede çıktı

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor- Trabzonspor karşılaşması sonunda protokol tribününde arbede yaşandı.

Mustafa Kurt   | 23.06.2020
Alanyaspor-Trabzonspor maçı sonunda yöneticiler ve kulüp çalışanları arasında arbede çıktı Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Antalya

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor- Trabzonspor karşılaşması sonunda protokol tribününde arbede yaşandı.

Aytemiz Alanyaspor'da Bakasetas'ın uzatma dakikalarında beraberliği getiren golün ardından büyük sevinç yaşandı. Maçı protokol tribününde izleyen Trabzonspor yönetimi ise gol sonrası Alanyaspor kulüp çalışanlarına tepki gösterdi.

Tepkinin büyümesi üzerine protokol tribününde arbede yaşandı. Jandarma Komutanlığı ekipleri araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Bu sırada Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu da sahaya inerek Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı. Jandarma ekipleri ve bazı yöneticilerin araya girmesiyle sakinleştirilen Ağaoğlu, sahadan uzaklaştırıldı.


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