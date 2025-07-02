Dolar
39.78
Euro
47.09
Altın
3,357.25
ETH/USDT
2,591.10
BTC/USDT
109,337.00
BIST 100
10,189.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Alanyaspor, kadrosuna kattığı 2 oyuncu için imza töreni düzenledi

Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, 2 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Mert Cantürk  | 02.07.2025 - Güncelleme : 02.07.2025
Alanyaspor, kadrosuna kattığı 2 oyuncu için imza töreni düzenledi

Antalya

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Nijeryalı forvet Uchenna Ogundu ve orta saha oyuncusu İzzet Çelik katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çavuşoğlu, transfer çalışmalarına genç isimlerle başladıklarını, her zaman gençlere öncelik veren, şans tanıyan bir kulüp olduklarını söyledi.

İki genç yeteneği kadrolarına dahil ettikleri için mutlu olduklarını belirten Çavuşoğlu, "Uchenna Ogundu inşallah Şanlıurfaspor'da olduğu gibi Alanyaspor'da da iyi bir çıkış yakalayacak. Diğer taraftan Adana Demirspor'dan İzzet Çelik ise iyi bir sezon geçirdi. Bu senenin inşallah her iki kardeşimize de hayırlı olmasını diliyorum. Her ikisinin de iyi işler yaparak daha önemli yerlere gideceğine inanıyorum. Hem kulübümüze, hem de futbolcularımıza hayırlı olsun. Aramıza hoş geldiniz." dedi.

"Bu forma altında elimden gelenin fazlasını yapacağım"

İzzet Çelik ise Alanyaspor'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Başkan Çavuşoğlu'nun kulübe gelmesi için çok çabaladığını ve bunun için kendisine teşekkür ettiğini belirten İzzet, "Bu forma altında elimden gelenin fazlasını yapacağıma söz veriyorum. Tekrar teşekkür ederim." diye konuştu.

Uchenna Ogundu ise Alanya'da çok iyi karşılandığını, başkan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, "Bana çok yakın davrandılar. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Bugünden itibaren her şeyimi, verip çalışmalarıma başlayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından 19 yaşındaki Nijeryalı forvet Uchenna Ogundu ile 3 yıllık, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İzzet Çelik ile de 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM'den, CHP Genel Başkanı Özel'in yargı mensuplarını hedef alan sözlerine ilişkin açıklama
İzmir, Kütahya ve Bursa'daki orman yangınlarına müdahale ediliyor
Bakan Fidan, Hamas heyetiyle görüşmede Gazze'deki soykırımın unutturulmasına izin verilmeyeceği vurguladı
DMM, "orman yangınlarına müdahalede yetersiz kalındığı" iddialarını yalanladı
Sharjah-İstanbul seferini yapan uçak, motor arızası nedeniyle Esenboğa'ya acil iniş yaptı

Benzer haberler

Alanyaspor, kadrosuna kattığı 2 oyuncu için imza töreni düzenledi

Alanyaspor, kadrosuna kattığı 2 oyuncu için imza töreni düzenledi

Eyüpspor, Bosna Hersekli futbolcu Mujakic'i kadrosuna kattı

ikas Eyüpspor, Kerem Demirbay'ı kadrosuna kattı

Tammy Abraham, Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Tammy Abraham, Beşiktaş için İstanbul'a geldi
Sakaryaspor, Caner Erkin'i renklerine bağladı

Sakaryaspor, Caner Erkin'i renklerine bağladı
RAMS Başakşehir, Nuno Da Costa'yı renklerine bağladı

RAMS Başakşehir, Nuno Da Costa'yı renklerine bağladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet