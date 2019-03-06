Spor Toto Süper Lig'de son 10 haftaya son sırada giren Akhisarspor'un teknik direktörü Cem Kavçak, "Birlik ve beraberlik içinde ligin son düdüğüne kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Kavçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takım olarak zor bir sezon geçirdiklerini, kadro oluşturmada sezon başında bazı hataların yapıldığını belirtti.

Takımla 3 haftadır beraber olduğunu, doğru işler yaptıklarını, ilk maçta MKE Ankaragücü ile berabere kaldıklarını, Galatasaray'a karşı da uzatma bölümünde yedikleri golle yenildiklerini ifade eden Kavçak, "Geçen hafta içinde Türkiye Kupası'nda adımızı yarı finale yazdırdık. Geriye düştüğümüz maçta Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ettik. Son haftalarda inanılmaz bir gelişim gösterdik ve mücadele gücümüz arttı. Takımdaki birlik ve beraberlik arttı ve dün de sahadan 3 puanla ayrıldık." diye konuştu.

Galatasaray maçında yenilmelerine rağmen çok şey kazandıklarını vurgulayan Kavçak, şunları kaydetti:

"Geleceğe ümitle bakıyoruz. Işığı yaktık, devamının geleceğine inanıyoruz. İlçe takımı olmamıza rağmen 7 senedir bu lige tutunmayı başardık. Biliyoruz ki alacağımız iyi sonuçlarla stadımız da dolacak. Birlik ve beraberlik içinde ligin son düdüğüne kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."

Deplasman karnesi zayıf

Ligde 24. haftayı 21 puanla düşme hattının hemen üzerindeki 27 puanlı Bursaspor'un 6 puan gerisinde tamamlayan Akhisarspor, kalan 10 maçın 4'ünü iç sahada oynayacak.

Dış sahada şimdiye kadar çıktığı 11 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 yenilgiyle 4 puan toplayan Akhisarspor, deplasmanda en başarısız ekip konumunda bulunuyor. Yeşil-siyahlı ekip galip gelemediği son 5 dış saha maçında 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Kalan 10 maçın programı

Ligde 9 Mart Cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olduktan sonra 16 Mart Cumartesi günü Kasımpaşa'yı ağırlayacak yeşil-siyahlı ekip lige verilecek aranın ardından sırasıyla Göztepe (D), Büyükşehir Belediye Erzurumspor (D), Antalyaspor, Bursaspor (D), Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe (D), Kayserispor ve Atiker Konyaspor (D) ile karşılaşacak.

Yeşil-siyahlı ekip, Fenerbahçe'nin yanı sıra alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren ekiplerden Göztepe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Bursaspor gibi takımlarla deplasmanda oynayacak.