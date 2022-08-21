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Spor, Futbol

Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan, altyapıdaki futbolcularla vedalaştı

Trabzonspor'dan Hollanda'nın Ajax Kulübü'ne transfer olan Ahmetcan Kaplan, Özkan Sümer Futbol Akademisi'ni ziyaret etti.

Duygu Avunduk   | 21.08.2022
Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan, altyapıdaki futbolcularla vedalaştı

Trabzon

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kulübün altyapısından yetişerek Ajax'a transfer olan Kaplan'ın, akademiyi ziyaret ederek sporcularla bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Ahmetcan, Altyapı Koordinatörümüz Hamit Cihan ve genç sporcularla vedalaştı. Altyapı Koordinatörümüz Cihan da Ahmetcan Kaplan'ı tebrik ederek kariyerinde başarılar diledi." ifadesine yer verildi.

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