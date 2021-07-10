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Spor, Futbol

Adana Demirspor'un yeni transferi Assombalonga'dan Balotelli yorumu: Ondan öğreneceğimiz çok fazla şey olacak

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un yeni transferi Britt Assombalonga, "Mario Balotelli dünya çapında bilinen ve tanınan biri. Ondan öğreneceğimiz çok fazla şey olacak. O açıdan mutlu ve heyecanlıyım." dedi.

Mehmet Emin Gürbüz   | 10.07.2021
Adana Demirspor'un yeni transferi Assombalonga'dan Balotelli yorumu: Ondan öğreneceğimiz çok fazla şey olacak Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz / AA

Bolu

Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren mavi-lacivertli takımın transferlerinden Assombalonga, AA muhabirine, şu ana kadar her şeyin çok güzel gittiğini, antrenmanlarda da gördüğü kadarıyla takım arasında güzel bir ruhun olduğunu, bu ruhu maçlara da yansıtmak istediklerini, çalışmalara bu şekilde devam etmek istediğini söyledi.

Demokratik Kongolu forvet, kendisinin kolay şekilde arkadaş edinen biri olduğunu belirterek, "Buradaki insanlar çok nazik ve insan canlısı. Çok zorlanmadım açıkçası. Antrenmanlarda da görmüşsünüzdür. Çalışıyor olsak bile nasıl anlaştığımız görülüyor." diye konuştu.

"Arkadaşlarımın gelmesini dört gözle bekliyorum." diyen Assombalonga, Adana Demirspor'un bir diğer yeni transferi Mario Balotelli ile ilgili, "Mario Balotelli dünya çapında bilinen ve tanınan biri. Ondan öğreneceğimiz çok fazla şey olacak. O açıdan mutlu ve heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

"Taraftarlar hakkında da bana videolar izletildi ve çok heyecanlıyım"

Assombalonga, Adana'ya yapılan yeni stadın çok güzel olduğunu anlatarak, "Taraftarlar hakkında da bana videolar izletildi ve çok heyecanlıyım. Taraftarlar geldiğinde nasıl bir ortam oluşacak bakalım." değerlendirmesinde bulundu.

Türk futbol takımlarına da değinen 28 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi büyük takımları duyduğunu, transfer olan oyuncular hakkında birkaç bilgisi olduğunu dile getirdi.

Assombalonga, kendisinin tek bir hedefinin olmadığını, her şeyi akışına bıraktığını, atabildiği kadar gol atmaya çalışacağını vurgularken, takım olarak mavi-lacivertli ekibi gelebilecekleri en iyi noktaya getirmek istediklerini, başarılı olmayı hedeflediklerini kaydetti.

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