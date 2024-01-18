Dolar
30.14
Euro
32.80
Altın
2,015.97
ETH/USDT
2,464.40
BTC/USDT
41,585.00
BIST 100
8,016.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom Mission 3 (Ax-3) mürettebatı, Crew Dragon uzay aracına hareketi öncesi aileleriyle vedalaşacak.
logo
Spor, Futbol

Adana Demirspor'da teknik direktörlüğe Hikmet Karaman getirildi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Hikmet Karaman oldu.

Koray Kılıç  | 18.01.2024 - Güncelleme : 18.01.2024
Adana Demirspor'da teknik direktörlüğe Hikmet Karaman getirildi

Adana

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli teknik direktör Hikmet Karaman ile 1,5 yıllık anlaşmaya varmıştır." ifadesi kullanıldı.

İmza törenine kulüp başkanı Murat Sancak da katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Bir hayalimizi daha gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz
İletişim Başkanı Altun'dan saldırıya uğrayan gazeteciye geçmiş olsun mesajı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Ankara'da Azerbaycan'ın "Kanlı Ocak" şehitlerini anmak için tören düzenlendi
AYM, kamu görevlilerinde toplu sözleşme ikramiyesindeki "yüzde 2" şartını iptal etti

Benzer haberler

Adana Demirspor'da teknik direktörlüğe Hikmet Karaman getirildi

Adana Demirspor'da teknik direktörlüğe Hikmet Karaman getirildi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu'nun tercihi "Yıkım" oldu

Rizespor, Adana Demirspor'u mağlup etti

Çaykur Rizespor, yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak
Adana Demirspor-İstanbulspor maçında beraberlik

Adana Demirspor-İstanbulspor maçında beraberlik
Beşiktaş'ın 60. teknik direktörü Fernando Santos oldu

Beşiktaş'ın 60. teknik direktörü Fernando Santos oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet