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Spor, Futbol

Adana Demirspor, yarın MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Fikret Kavğalı  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
Adana Demirspor, yarın MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak

Adana

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.

Ligde çıktığı 20 karşılaşmada 29 puan toplayan ve 6. sırada yer alan Adana Demirspor, 24 puanla ligin 12. sırasındaki rakibi karşısında galibiyet arayacak.

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