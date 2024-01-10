Adana Demirspor-İstanbulspor maçında beraberlik

Adana
Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta müsabakasında Yukatel Adana Demirspor, İstanbulspor'u konuk etti.
Maçın 4. dakikasında ceza sahasına giren Akintola'nın kaleci Alp Arda'yı geçtikten sonra dar açıdan kale sahasına çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı.
22. dakikada Duhaney'in aldığı pasla topla buluşan Loshaj'ın penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta, savunmaya çarpan top kornere çıktı.
29. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Akintola'nın sağ kanattan ortasında ceza sahasında topa uzanan kaleci Alp Arda'dan seken topla arkada buluşan Yusuf Barasi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Adana Demirspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
51. dakikada Loshaj'ın ceza sahası dışından sol ayakla yaptığı sert şutta, top direğin yanından dışarı çıktı.
70. dakikada ceza sahasına giren Loshaj'ın vuruşunda, kaleci Magomedaliev yatarak topa hakim oldu.
78. dakikada Adana Demirspor farkı ikiye çıkardı. Emre Akbaba'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında Nani'nin kafa vuruşunda kaleci Alp Arda'nın müdahale ettiği topu önünde bulan Gravillon'un vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
80. dakikada İstanbulspor farkı bire indirdi. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza yayı önünde kontrol eden Vorobjovas'ın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.
84. dakikada İstanbulspor beraberliği yakaladı. Emir Kaan Gültekin'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Magomedaliev'in müdahale ettiği topu kale sahası civarında önünde bulan Duhaney'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.
Karşılaşma 2-2 sona erdi.
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