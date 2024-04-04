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Spor, Futbol

A Milli Kadın Futbol Takımı, İsviçre deplasmanında

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup ilk maçında yarın deplasmanda İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

Dilek Erol  | 04.04.2024 - Güncelleme : 04.04.2024
A Milli Kadın Futbol Takımı, İsviçre deplasmanında

İstanbul

Zürih kentindeki Letzigrund Stadı'nda yapılacak mücadele, (TSİ) 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Sandra Bastos yönetecek.

C Ligi'nde 6'da 6 yaparak B Ligi'ne yükselen ay-yıldızlı ekip, başarılı performansını bu kulvarda da sürdürmeye çalışacak. 2025 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak İsviçre ise A Ligi'nde mücadele ettiği 6 karşılaşmada sadece bir galibiyet alarak B Ligi'ne düşmüştü.

Grubun diğer maçında Macaristan, yarın Azerbaycan'ı ağırlayacak.

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