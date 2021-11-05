Dolar
9.70
Euro
11.21
Altın
1,811.65
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,583.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi'nde gençlerle basketbol oynadı.
logo
Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı'nın Cebelitarık ve Karadağ maçlarının aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Emrah Oktay   | 05.11.2021
A Milli Futbol Takımı'nın Cebelitarık ve Karadağ maçlarının aday kadrosu açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre göre ay-yıldızlı ekibin 13 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da Cebelitarık, 16 Kasım Salı günü ise deplasmanda Karadağ ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Ay-yıldızlı takımın teknik direktörü Stefan Kuntz, Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu ilk kez A Milli Takım'a davet etti. Alman çalıştırıcının belirlediği 24 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu

Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Kenan Karaman.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD, Kovid-19 aşı üreticisi ile sözleşmesini iptal etti
Biden'ın 100'den fazla çalışanlı işletmelere aşı zorunluluğu kararı yargıya taşındı
Pfizer, Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilacın ölüm riskini yüzde 89 azalttığını duyurdu
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 751 bin 559’a çıktı
İran'da aşılamanın artmasıyla salgındaki vaka ve can kayıpları azalıyor

Benzer haberler

A Milli Futbol Takımı'nın Cebelitarık ve Karadağ maçlarının aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın Cebelitarık ve Karadağ maçlarının aday kadrosu açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golü Fenerbahçeli Berisha'dan

Futbolda haftanın programı

Beşiktaş, yarın lider Trabzonspor'u ağırlayacak

Beşiktaş, yarın lider Trabzonspor'u ağırlayacak

Galatasaray Avrupa Ligi'nde liderliğini sürdürdü

Galatasaray Avrupa Ligi'nde liderliğini sürdürdü
Galatasaray'dan TFF'ye tribün kapasitesi yanıtı

Galatasaray'dan TFF'ye tribün kapasitesi yanıtı