A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişikliğe gidildi
ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçlar için Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston kentine yolculuk edecek A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Paris Saint-Germain ile Inter arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlık geçirerek oyundan çıkan Hakan Çalhanoğlu'nun Almanya'da gerçekleştirilen muayene ve tetkik sonuçlarını inceleyen A Milli Takım teknik heyeti, oyuncunun özel maçlar döneminde tam olarak sağlığına kavuşamayacağını tespit etmesinden dolayı aday kadrodan çıkarılmasını uygun buldu.
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Sağlık heyetinin Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu'na kampta yaptığı muayene ve tetkiklerin ardından iki oyuncunun da mevcut sakatlıklarının özel maçlar döneminde tam olarak iyileşmeyeceği belirlendiğinden, futbolcuların aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi.
Galatasaray'dan Ahmed Kutucu da ABD'ye gidecek aday kadroya dahil edildi.
A Milli Futbol Takımı'nın, ABD ve Meksika maçlarının hakemleri açıklandı
A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 Dünya Kupası'nın ev sahipleri Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Meksika ile 7 ve 11 Haziran'da oynayacağı özel maçların hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 7 Haziran Cumartesi günü, East Hartford kentindeki Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynanacak ve Türkiye saati ile 22.40'ta başlayacak ABD maçını, Panama Futbol Federasyonundan Fernando Moron yönetecek.
Moron'un yardımcılıklarını vatandaşları Andres Vargas ve Alejandro Camarena yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi, Dominik Cumhuriyeti'nden Randy Encarnacion olacak.
Millilerin, Kenan Stadyumu'nda Meksika ile 11 Haziran Çarşamba günü, Türkiye saati ile sabaha karşı 04.00'te karşı karşıya geleceği müsabakayı ise St. Vincent ve Grenadinler Futbol Federasyonundan Moeth Gaymes yönetecek.
Gaymes'in yardımcılıklarını vatandaşı Denroy Barker ile ABD Futbol Federasyonu'ndan Ryan Graves yapacak. Karşılaşmada Brayan Cruz, dördüncü hakem olarak görev alacak.
A Milli Futbol Takımı'nın ABD yolculuğu başladı
ABD ve Meksika'yla özel maçlarda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket etti.
İstanbul Havalimanı VIP Terminali'nden özel uçakla ABD'nin Boston kentine hareket eden kafilede Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yer aldı.
Teknik ekip ve futbolcular, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanın ardından İstanbul Havalimanı'na geldi.
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