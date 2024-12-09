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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella, Gaziantep FK'yi ziyaret etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'yi ziyaret etti.

Okan Coşkun  | 09.12.2024 - Güncelleme : 09.12.2024
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella, Gaziantep FK'yi ziyaret etti

Gaziantep

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep FK tesislerini ziyaret eden Vincenzo Montella, takımın teknik direktörü Selçuk İnan ile bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vincenzo Montella, Süper Lig'de farklı şehirlerdeki karşılaşmaları yerinde takip etmeye çalıştığını belirtti.

Montella, Gaziantep FK ve teknik direktör Selçuk İnan'a başarı temennisinde bulundu.

Daha sonra Selçuk İnan ve A Takım Sorumlusu Cemil İbrahim Cansız ile bir süre görüşen Montella, kulübün gelişimine dair görüş alışverişinde bulundu.

Teknik direktör Selçuk İnan da Montella'yı misafir ettikleri için gurur duyduklarını belirterek, A Milli Takıma başarı temennisinde bulundu.

Montella'ya isminin yazılı olduğu 27 numaralı Gaziantep FK forması hediye edildi.

Ziyarette A ve U21 Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay da yer aldı.

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