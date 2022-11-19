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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı özel maçta Çekya'yı 2-1 yendi

A Milli Futbol Takımı, Gaziantep'te oynanan özel maçta Çekya'yı 2-1 yendi.

Muhammed Boztepe   | 19.11.2022
A Milli Futbol Takımı özel maçta Çekya'yı 2-1 yendi Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü - AA

Ankara

9. dakikada Eren Elmalı'nın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Doğukan Sinik'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

14. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışı yaklaşık 25 metreden kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Pavlenka, topu yatarak son anda kornere çeldi.

31. dakikada milli takım öne geçti. Cengiz Ünder'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Enes Ünal'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

34. dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği plase vuruşta kaleci Pavlenka topu son anda kurtardı.

35. dakikada Barak'ın pasıyla ceza sahasında sol çaprazında topla buluşan Soucek'in şutunda meşin yuvarlağı kaleci Doğan Alemdar kurtardı.

56. dakikada Çekya beraberliği yakaladı. Cerny'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Doğan Alemdar'ın yatarak kontrol etmek istediği top ağlarla buluştu: 1-1.

66. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cenk Özkacar'ın sert şutunda kaleci Koubek, meşin yuvarlağı yatarak son anda kornere çeldi.

67. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Doğukan Sinik'in plase vuruşunda kaleci Doubek, meşin yuvarlağı son anda kurtardı.

70. dakikada A Milli Futbol Takımı öne geçti. Cengiz Ünder'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun sert şutunda meşin yuvarlak direk dibinden ağlarla buluştu: 2-1.

A Milli Futbol Takımı, mücadeleyi 2-1 kazandı.

4 futbolcu ilk kez A Milli Takım forması giydi

Bu maçta ilk 11'de başlayan Samet Akaydin ve Onur Bulut ile 68 dakikada oyuna giren genç futbolcu Arda Güler ve 60. dakikada oyuna dahil olan Tayyip Talha Sanuç ilk kez A Milli Takım formasını giydi.

Arda Güler, oyuna girdiği sırada taraftarlar, "Arda" tezahüratı yaparak ayakta alkışladı.

Milliler Çekya'yı 5. kez yendi

Türkiye, 4'ü resmi, 6'sı özel olmak üzere toplam 10 kez mücadele etti.

Çekya ile tarihinde 11. kez Gaziantep'te karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı, rakibini 2-1 yendi.

Son 2 maçta da Çekya'yı 2-0'lık skorlarla mağlup eden Türkiye, bu maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.

Rakip filelere 15 gol gönderen A Milli Takım, kalesindeki 21 gole engel olamadı.

Ay yıldızlı ekip ayrıca, Çekoslavakya döneminde yaptığı 10 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Ay yıldızlılar, attığı 5 gole karşılık 24 gol yedi.

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