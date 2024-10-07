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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı, Karadağ maçının hazırlıklarına başladı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına başladı.

Hilmi Sever  | 07.10.2024 - Güncelleme : 07.10.2024
A Milli Futbol Takımı, Karadağ maçının hazırlıklarına başladı Fotoğraf: Arife Karakum - AA

İstanbul

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

İdmanda, seyahat programı nedeniyle akşam saatlerinde kampa katılacak Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Zeki Çelik ve Okay Yokuşlu yer almadı.

Merih Demiral ise tedbir amaçlı idmana katılmadı. Tedavileri süren Mert Günok ve İsmail Yüksek de bu çalışmada eksik olan diğer isimlerdi.

Aday kadroya ilk kez davet edilen Atakan Karazor, A Milli Takım ile ilk kez antrenmana çıktı.

İdman öncesinde A Milli Takım kampına ilk kez katılan Atakan Karazor ile Emirhan Topçu'ya takım arkadaşları "hoş geldin" karşılaması yaptı.

Isınma hareketleri ve koşu çalışmasıyla başlayan idman pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Karadağ karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Milli takımın çalışmasını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri takip etti.

Ay-yıldızlı ekip yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla Karadağ karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.


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