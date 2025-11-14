Dolar
logo
Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan maçının hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında yarın Bursa'da Bulgaristan'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ceren Aydınonat  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan maçının hazırlıklarını tamamladı Fotoğraf: Adem Kutucu/AA

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirildi.

Teknik direktör Montella, antrenmandan önce futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldı. Oyunculardan Emirhan Topçu, ağrıları nedeniyle idmanda yer almadı.

A Millilerin idmanını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Ay-yıldızlı takım, saat 15.45'te kara yoluyla Bursa'ya hareket edecek. Milliler, saat 18.00'de maçın oynanacağı Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda yürüyüş yapacak. Saat 18.15'te ise teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolculardan İsmail Yüksek, statta düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

