Dolar
38.43
Euro
43.66
Altın
3,318.70
ETH/USDT
1,808.50
BTC/USDT
94,193.00
BIST 100
9,432.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde "Genel İstişare Toplantısı" açılışında konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

59 yıllık tarihinde ilk kez BAL'a düşen Denizlispor, eski günlerini arıyor

Süper Lig'den 2020-2021'de düştükten sonra 3. Lig'e kadar gerileyen Denizlispor, yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle burada da tutunamadı.

Sebahatdin Zeyrek  | 27.04.2025 - Güncelleme : 27.04.2025
59 yıllık tarihinde ilk kez BAL'a düşen Denizlispor, eski günlerini arıyor

Denizli

Bir zamanlar Süper Lig'de boy gösteren ve 2002-2003'te UEFA Kupası'nda Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil eden Denizlispor, tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düştü.

Süper Lig'den 2020-2021'de düştükten sonra 3. Lig'e kadar gerileyen Denizlispor, özellikle yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle burada da tutunamadı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Denizlispor Kulübü, 2002-2003'te o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda Türkiye'yi temsil etti. O sezon son 16 turuna kadar yükselen yeşil-siyahlı ekip, kupaya uzanan Portekiz ekibi Porto'ya yenilerek organizasyondan elendi.

Daha önce 21 sezon Süper Lig'de yer alan Denizlispor, 2020-2021'de Süper Lig, 2022-2023'te 1. Lig'e veda ettikten sonra geçen sezon da TFF 2. Lig'de tutunamadı.

Yeşil-siyahlı ekip, 2021 yılında Süper Lig'den düşmesinin ardından birkaç kez transfer yasağı aldı.

Bu süreçte altyapıdan yetişen genç futbolcularla mücadele etmek zorunda kalan takım, başarılı olamadı.

Ege temsilcisi 2024-2025 sezonunun son haftasında sahasında Niğde Belediyespor ile 1-1 berabere kalarak, tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düştü. Bu sonuçla Ege temsilcisi, 1966-1967 sezonundan bu yana mücadele ettiği profesyonel liglere veda etti.

Denizli ekibi, 1983-1984 sezonunda Süper Lig'deki en iyi performansını sergileyerek ligi 3. sırada tamamladı. Denizlispor, 2000'li yılların başında mücadele ettiği Avrupa kupalarında Türk futbolunu başarıyla temsil etti.

Özellikle 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda mücadele eden takım, büyük bir başarı yakalayamasa da uluslararası arenada adından söz ettirmeyi başardı. Bu, kulübün Avrupa'da tanınmasını sağladı.

Türk futboluna kazandırdığı isimler

Denizlispor, yıllardır Türk futboluna kazandırdığı önemli yeteneklerle adından söz ettiriyor.

Yeşil-siyahlı kulüp, hem altyapısından yetiştirdiği hem de genç yaşta keşfederek vitrine çıkardığı oyuncularla Türk futbolunun gelişimine büyük katkı sağladı.

Başta Okan Buruk, Fatih Tekke, Ümit Davala ve İbrahim Çelik gibi futbolcuları Türk futboluna armağan eden Ege temsilcisi, yarım asrı geçen mazisindeki başarılı dolu günlerini arıyor.

Kulübün eski yöneticilerinden Yasin Özpek, AA muhabirine, takımın eski günlerine tekrar kavuşması için mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

Kulüpte geride kalan yıllarda çeşitli görevlerde bulunduğunu hatırlatan Özpek, "Şehrimizin takımı maalesef BAL'a düştü. Takım iyi mücadele etti. Ancak kulübün içinde bulunduğu maddi sıkıntılar sahaya yansıdı. Bizler Denizlispor'un o ihtişamlı günlerine dönmesi için elimizi taşın altına koyacağız. Denizlispor'umuz sahipsiz değildir. İnanıyorum ki daha güzel işlerle takımımızın adı anılmaya devam edecektir." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Avrasya Tüneli" dünyada Mavi Nokta Ağı Sertifikası alan ilk ulaştırma projesi oldu
Tatil sezonu öncesi rezervasyon dolandırıcılığı uyarısı
Bursa Deniz Otobüslerinin 6 seferi iptal edildi
Çanakkale, Balıkesir ve Bursa için fırtına uyarısı
Antalya'da denizde alabora olan teknedeki 4 kişi kurtarıldı

Benzer haberler

Sivasspor 3 puan hasretini sonlandırdı

Sivasspor 3 puan hasretini sonlandırdı

59 yıllık tarihinde ilk kez BAL'a düşen Denizlispor, eski günlerini arıyor

Trabzonspor'un başarılı genç yetenekleri, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona ile karşılaşacak

Normal sezonu tamamlanan 3. Lig'in en başarılısı Bursaspor, en golcüsü Sebat Gençlikspor

Normal sezonu tamamlanan 3. Lig'in en başarılısı Bursaspor, en golcüsü Sebat Gençlikspor
Göztepe, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i konuk edecek

Göztepe, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i konuk edecek
İspanya'da Kral Kupası'nın sahibi Barcelona oldu

İspanya'da Kral Kupası'nın sahibi Barcelona oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet