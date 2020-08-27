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Spor, Futbol

2020-2021 sezonu hakem ve gözlemci klasmanları belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2020-2021 sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemcileri açıkladı.

Emrah Oktay   | 27.08.2020
2020-2021 sezonu hakem ve gözlemci klasmanları belirlendi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonunda üst klasmanda 47 hakem düdük çalacak. Üst klasman yardımcı hakem kategorisinde ise 94 isim yer alacak. 

Geçen sezon üst klasman hakemler arasında yer almayan Burak Pakkan, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Çağdaş Altay, Mustafa Kürşad Filiz ve Emre Kargın, üst klasman hakemliğe terfi etti.

Geçen sezon üst klasman hakem listesinde olan Özgüç Türkalp, MHK tarafından Video Yardımcı Hakem listesinde yer buldu.

Bu sezon görev alacak üst klasman hakem listesi şöyle:

Caner Ak, Zorbay Küçük, Alı̇ Palabıyık, Burak Pakkan, Erkan Özdamar, Kadı̇r Sağlam, Serkan Tokat, Yaşar Kemal Uğurlu, Burak Şeker, Murat Erdoğan, Mustafa Öğretmenoğlu, Sarper Barış Saka, Bahattı̇n Şı̇mşek, Arda Kardeşler, Cı̇han Aydın, Alı̇ Şansalan, Ümı̇t Öztürk, Özgür Yankaya, Suat Arslanboğa, Turgut Doman, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Cüneyt Çakır, Çağdaş Altay, Emre Malok, Fırat Aydınus, Hüseyı̇n Göçek, Mert Güzenge, Mete Kalkavan, Mustafa Kürşad Fı̇lı̇z, Onur Özütoprak, Tugay Kaan Numanoğlu, Volkan Bayarslan, Alper Ulusoy, Dı̇renç Tonusluoğlu, Emre Kargın, Hakan Ceylan, Halı̇l Umut Meler, Halı̇s Özkahya, Kutluhan Bı̇lgı̇ç, Yı̇ğı̇t Arslan, Abdulkadı̇r Bı̇tı̇gen, Alper Çetı̇n, Koray Gençerler, Atı̇lla Karaoğlan, Bülent Bı̇rı̇ncı̇oğlu, Ramazan Keleş, Yası̇n Kol.

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