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Spor, Futbol

1. Lig'in ilk devresinde en fazla kırmızı kart Yeni Malatyaspor'a çıktı

Spor Toto 1. Lig 2022-2023 sezonunun ilk devresindeki 171 müsabakada 718 sarı ve 39 kırmızı kart gösterildi.

Ali Korkmaz   | 27.12.2022
1. Lig'in ilk devresinde en fazla kırmızı kart Yeni Malatyaspor'a çıktı

İzmir

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, ligin ilk yarısında hafta başına 2,53 kırmızı ve 37,8 sarı kart ortalamaları oluştu.

Hakemler; Sakaryaspor-Altaş Denizlispor maçında 11, Yılport Samsunspor-Manisa FK karşılaşmasında 10, Manisa FK-Yeni Malatyaspor ve Adanaspor-Pendikspor müsabaklarında ise dokuzar kez sarı kartlarına başvurdu. Manisa FK-Tuzlaspor, Adanaspor-Çaykur Rizespor, Göztepe-Altaş Denizlispor ve Adanaspor-Göztepe karşılaşmalarında ise hiç kart kullanılmadı.

Ligde 8 müsabakada hakemler ikişer kez kırmızı kart gösterdi.

Sarı kartlar

Sakaryaspor, 50 kezle ligin ilk yarısında en fazla sarı kart gören ekip oldu. Bu takımı 44'er kartla Adanaspor ile Beyçimento Bandırmaspor, 43'er kartla Altay, Yeni Malatyaspor ve Yılport Samsunspor izledi.

Ligin en az sarı kart gören ekibi ise hakemlerin 27 kez uyarı verdiği Gençlerbirliği oldu.

Sakaryaspor'dan Serkan Odabaşoğlu 8 kezle en fazla sarı kartla cezalandırılan isim olarak dikkati çekti.

Kırmızı kartlar

Toplam 39 kırmızı kartın gösterildiği TFF Spor Toto 1. Lig'de Adanaspor, Çaykur Rizespor ve Pendiksporlu futbolcular takımlarını hiç eksik bırakmadı.

Yeni Malatyasporlu futbolcular 6, Sakaryaspor ve Tuzlasporlu futbolcular ise dörder kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Yeni Malatyaspor’dan Rahman Buğra Çağıran iki kez kırmızı kart gördü.

Takımlara göre kartlar

TFF 1. Lig'de 2022-2023 sezonu ilk yarı kart raporu şöyle:

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