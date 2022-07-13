Dolar
17.45
Euro
17.63
Altın
1,743.45
ETH/USDT
1,065.50
BTC/USDT
19,612.00
BIST 100
2,402.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Datça'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Mesudiye mevkiinden yayındayız.
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe'de deneyimli futbolcu Mesut Özil ile yollar ayrıldı

Emre Doğan   | 13.07.2022
Fenerbahçe'de deneyimli futbolcu Mesut Özil ile yollar ayrıldı

Istanbul

Fenerbahçe Kulübü, deneyimli futbolcu Mesut Özil ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Mesut Özil arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Mesut Özil'e kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol" çağrısı
Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin sevkine ilişkin dörtlü toplantı yapıldı
Bağcılar'da sağanak nedeniyle su altında kalan araçlar kurtarılıyor
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde geniş kapsamlı etkinlikler düzenlenecek

Benzer haberler

Mesut Özil, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşattı

Mesut Özil, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşattı

Mesut Özil, Medipol Başakşehir'de

Fenerbahçe'de deneyimli futbolcu Mesut Özil ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Joshua King, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Joshua King, İstanbul'a geldi
Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Willian Arao'nun transferi için prensip anlaşmasına vardı

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Willian Arao'nun transferi için prensip anlaşmasına vardı
Fenerbahçe, transferi için Norveçli futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına vardı

Fenerbahçe, transferi için Norveçli futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına vardı