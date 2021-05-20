Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İsrail derhal durdurulmalı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de yaşanan savaş suçlarının tek sorumlusu olan İsrail derhal durdurulmalıdır." ifadesini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, İsrail ve Filistin arasında yaşanan krizi görüşmek üzere toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarına yer verdi.
İsrail’in terör eylemlerine ve işgal politikasına karşı Türkiye’nin tavrı nettir;— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 20, 2021
-Kudüs, Batı Şeria ve Gazze’de yaşanan savaş suçlarının tek sorumlusu olan İsrail derhal durdurulmalıdır
-Filistinliler için askerî ve malî katkılarla uluslararası koruma mekanizması kurulmalıdır. https://t.co/EXEW1kpnsr
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun şunları kaydetti:
"İsrail'in terör eylemlerine ve işgal politikasına karşı Türkiye'nin tavrı nettir. Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de yaşanan savaş suçlarının tek sorumlusu olan İsrail derhal durdurulmalıdır. Filistinliler için askeri ve mali katkılarla uluslararası koruma mekanizması kurulmalıdır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.