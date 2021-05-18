CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: İsrail'in yaptığı bir katliamdır
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "300'e yakın insan hayatını kaybetti, çocuklar var bunların içinde. İsrail'in yaptığı bir katliamdır." dedi.
TBMM
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "300'e yakın insan hayatını kaybetti, çocuklar var bunların içinde. İsrail'in yaptığı bir katliamdır." dedi.
Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
"Beni üzen, İslam dünyasındaki parçalanma, kendi ülkesinde barıştan söz edip Filistin'e yapılan katliama sessiz kalan dünya, Birleşmiş Milletler'in bu konuda gerekli çabayı göstermemesi. Bunların tamamı önümüzde duruyor. Filistin halkıyla dayanışmamızı sürdürüyoruz."
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