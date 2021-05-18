Euro
10.18
Dolar
8.34
BIST 100
1,462.96
Altın
1,866.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor. İstanbul Ayvansaray’da kolonlarında çatlama olan 4 katlı bina, çökme tehlikesiyle boşaltıldı.
logo
Politika, Filistin Saldırı Altında

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: İsrail'in yaptığı bir katliamdır

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "300'e yakın insan hayatını kaybetti, çocuklar var bunların içinde. İsrail'in yaptığı bir katliamdır." dedi.

Seval Ocak Adıyaman   | 18.05.2021
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: İsrail'in yaptığı bir katliamdır Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

TBMM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "300'e yakın insan hayatını kaybetti, çocuklar var bunların içinde. İsrail'in yaptığı bir katliamdır." dedi.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Beni üzen, İslam dünyasındaki parçalanma, kendi ülkesinde barıştan söz edip Filistin'e yapılan katliama sessiz kalan dünya, Birleşmiş Milletler'in bu konuda gerekli çabayı göstermemesi. Bunların tamamı önümüzde duruyor. Filistin halkıyla dayanışmamızı sürdürüyoruz."

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 310 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
BAT, kar amacı gütmeyen Kovid-19 aday aşısında insan testlerine başlıyor
Kovid-19'u yenen ebe Çanlı: Ciğerlerinize sanki iğne batmış gibi oluyor
Aşılanmak isteyen kırsaldaki vatandaşlara ücretsiz servis imkanı
BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına video konferansla katılacak

Benzer haberler

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: İsrail'in yaptığı bir katliamdır

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: İsrail'in yaptığı bir katliamdır