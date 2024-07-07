Emine Erdoğan Türkiye A Milli Futbol Takımı futbolcularını tebrik etti

İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Hollanda Milli Takımı'nın 2-1 skorla sahadan galip ayrıldığı maçın ardından X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler Bizim Çocuklar. Avrupa Futbol Şampiyonası’nda unutulmaz bir mücadele vererek, milletimizin gururunu ve sevincini zirveye taşıyan A Milli Futbol Takımı'mızı yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Emine Erdoğan, karşılaşmayı izlediği tribünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen fotoğraflarına ve Milli Takım'ın fotoğrafına paylaşımında yer verdi.
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Teşekkürler #BizimÇocuklar 🇹🇷— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) July 7, 2024
Avrupa Futbol Şampiyonası’nda unutulmaz bir mücadele vererek, milletimizin gururunu ve sevincini zirveye taşıyan A Milli Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. pic.twitter.com/LKide0eMgF