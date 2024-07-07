Dolar
32.67
Euro
35.41
Altın
2,391.58
ETH/USDT
3,012.80
BTC/USDT
57,504.00
BIST 100
10,851.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya'nın Aksu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. -VTR-
logo
Spor, Futbol, EURO 2024

A Milli Futbol Takımı, Almanya'dan geleceğe umutla bakarak dönüyor

2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) çeyrek finalde veda eden A Milli Futbol Takımı, genç kadrosuyla Avrupa'nın son 8 takımı arasına kadar yükseldi ve gelecek turnuvalar için umut verdi.

Hilmi Sever  | 07.07.2024 - Güncelleme : 07.07.2024
A Milli Futbol Takımı, Almanya'dan geleceğe umutla bakarak dönüyor

Berlin

Yaş ortalaması 25,8 olan Türkiye, turnuvanın en genç ikinci takımı olarak ortaya koyduğu futbol ve taraftar desteğiyle yalnızca Türk taraftarların değil, dünyanın farklı ülkelerindeki futbolseverlerin de beğenisini topladı.

Son iki Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020 ve EURO 2016) gruplardan çıkamayan Türkiye, uzun yıllar sonra Türk halkına şampiyonada başarı duygusunu tattırdı. EURO 2016'da 3 puanla grup aşamasını geçemeyen ay-yıldızlı ekip, EURO 2020'de ise puan alamadan, yalnızca 1 gol atarak şampiyonaya veda etmişti.

EURO 2008'den daha fazla galibiyet

Avrupa Şampiyonası'nda 3. kez çeyrek final oynayan ay-yıldızlı ekip, organizasyon tarihinde ilk kez 3 galibiyete ulaştı. Ay-yıldızlı ekip, yarı final oynadığı EURO 2008'den daha fazla galibiyet sayısını yakaladı.

Montella yönetimindeki Türkiye, EURO 2024'te oynadığı 5 maçın 3'ünü kazanırken, 2'sinden mağlubiyetle ayrıldı. Milli takım, çeyrek final oynadığı EURO 2000'de tek, yarı final oynadığı EURO 2008'de ise 2 galibiyet elde etmişti.

EURO 2000'de gruptan çıkıp o dönemde son 16 turu olmadığı için doğrudan çeyrek finale yükselen milli takım, o şampiyonada yalnızca Belçika'yı mağlup etmiş, İsveç'le berabere kalmıştı. Açılış maçında İtalya'ya kaybeden Türkiye, çeyrek finalde de Portekiz'e 2-0 mağlup olarak elenmişti.

Milli takım, yarı final oynadığı EURO 2008'de de İsviçre ve Çekya'yı mağlup etmiş, grup aşamasından sonra çıktığı Hırvatistan karşılaşmasında ise rakibine penaltılarla üstünlük kurarak yarı finale yükselmişti. Ay-yıldızlı ekip, yarı finalde ise Almanya'ya mağlup olmuştu.

Türkiye, attığı gol sayısında da EURO 2008'i yakaladı. Beş maçta 8 gol atan ay-yıldızlı ekip, EURO 2008'deki gol sayısına ulaştı. EURO 2008'de 8 gol atıp kalesinde 9 gol gören Türkiye, EURO 2024'te ise 8 gol atıp 8 gol yedi.

Gözler Arda Güler'in üzerindeydi

A Milli Takım'da turnuvada gözlerin üzerinde olduğu isim ise Arda Güler'di.

Yerli ve yabancı tüm basın mensuplarının, basın toplantılarında ilk soruları Arda Güler hakkında oldu. Arda, oynadığı maçlarda ortaya koyduğu futbol ve aldığı sorumlulukla, ay-yıldızlı ekibin en önemli parçalarından biri olacağını gösterdi.

Gürcistan karşısında attığı gol ise turnuvanın en güzel golleri arasına girdi.

Türkiye, turnuvanın en golcü 4. takımı

A Milli Futbol Takımı, çeyrek final maçları sonunda attığı 8 golle turnuvanın en golcü 4. takımı oldu.

Almanya ve İspanya'nın 11 golle ilk iki sırayı paylaştığı sıralamada, Hollanda 9, Türkiye ve İsviçre ise 8'er gol attı.

8 gol 7 farklı oyuncudan

Ay-yıldızlı ekibin 5 maçta kaydettiği 8 gole, 7 farklı oyuncu imza attı.

Milli takımın, EURO 2024'te oynadığı maçlarda Merih Demiral (2), Mert Müldür, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve Samet Akaydın fileleri havalandırdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Srebrenitsa soykırımı kurbanlarının akrabaları cenazelerini acı dolu hatıralarla toprağa verecek
Erzurum'da menfezden düşen otomobildeki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Akdeniz'de deniz suyu sıcaklığının 31 dereceyle rekor seviyeye ulaşması bekleniyor
Sürücü adaylarına direksiyon sınavında park manevrasında iki deneme hakkı verilmesi bekleniyor

Benzer haberler

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Trabzonspor'un yeni transferi John Lundstram: Takıma katkıda bulunmaya çalışacağım

Türkiye'nin EURO 2024'e çeyrek finalde veda etmesi uluslararası basında yer buldu

A Milli Futbol Takımı, Almanya'dan geleceğe umutla bakarak dönüyor

A Milli Futbol Takımı, Almanya'dan geleceğe umutla bakarak dönüyor
EURO 2024'te "Gol atamayan" Fransa, yarı finale kadar geldi

EURO 2024'te "Gol atamayan" Fransa, yarı finale kadar geldi
Süper Lig şampiyonu Bursaspor eski günlerine dönmek istiyor

Süper Lig şampiyonu Bursaspor eski günlerine dönmek istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet