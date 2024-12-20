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Ekonomi

Yurt dışı ÜFE kasımda aylık yüzde 0,86 azalırken yıllık bazda yüzde 25,19 arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,86 azalırken yıllık bazda yüzde 25,19 artış gösterdi.

Mehmet Can Toptaş  | 20.12.2024 - Güncelleme : 20.12.2024
Yurt dışı ÜFE kasımda aylık yüzde 0,86 azalırken yıllık bazda yüzde 25,19 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,86 azaldı, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 22,39, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 25,19 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 44,56 yükseldi.

Sanayinin 2 sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 24,18, imalatta yüzde 25,21 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise ara mallarında yüzde 22,99, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 30,39, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 25,44, enerjide yüzde 4,19 ve sermaye mallarında yüzde 31,18 artış gerçekleşti.

Sanayinin 2 sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,01, imalatta yüzde 0,82 azalış olarak hesaplandı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ise ara mallarında yüzde 0,85, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,29, enerjide yüzde 1,91, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 0,15 ve sermaye mallarında yüzde 1,49 azalış olarak kayıtlara geçti.

YD-ÜFE'nin aylık ve yıllık değişim oranları şöyle:

YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları













Yıl/AyOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylül
Ekim
KasımAralık
20191,83-1,793,444,934,19-3,24-2,33-1,410,82
1,17
-0,451,81
20202,390,773,485,461,470,951,647,463,08
4,62
2,02-0,76
2021-1,37-2,467,457,144,693,930,34-0,921,55
7,93
13,4925,92
20223,252,357,292,616,519,180,662,640,67
1,34
2,282,77
202340,421,652,430,4515,6215,341,95-0,59
1,35
3,512,28
20244,572,384,71,370,420,971,72,952,25
0,09
-0,86
YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları













Yıl/AyOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylül
Ekim
KasımAralık
201935,3530,7132,2433,4330,6622,2316,32-2,94-11,15
-2,88
5,598,93
20209,5312,3812,431310,0614,8219,4930,2333,15
37,69
41,1237,56
202132,5128,2733,1935,3139,643,7241,8930,8128,87
32,96
47,8987,64
202296,44106,13105,8297,11100,54110,66111,34118,94117,04
103,79
83,6649,9
202350,9848,1340,3540,132,1339,9260,3259,2457,25
57,25
59,1558,4
202459,2762,3867,2565,5365,4844,51

27,41

28,6732,35
30,70
25,19
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