Dolar
38.85
Euro
43.37
Altın
3,201.12
ETH/USDT
2,503.10
BTC/USDT
103,880.00
BIST 100
9,668.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Yumurta tavuğu yetiştiricisi genç çiftçi üretim kalitesini yapay zekayla artıracak

Balıkesir'de yumurtacı tavuk üretimi yapan Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Esra Özder Çakmak, üretim kalitesini artırmak için yapay zeka uygulamalarını kullanmayı hedefliyor.

Mustafa Çalkaya, Miraç Kaya  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
Yumurta tavuğu yetiştiricisi genç çiftçi üretim kalitesini yapay zekayla artıracak Fotoğraf: Miraç Kaya/AA

Ankara

Anadolu Ajansının (AA) "Yeni Nesil Çiftçiler" başlıklı dosya haberinin yedinci bölümünde Çakmak, çiftçi olma hikayesini ve geleceğe dair beklentilerini anlattı.

Balıkesir'de 3. kuşaktır çiftçilik yaptıklarını dile getiren Çakmak, gıda mühendisi olduğunu ve 2014'ten bu yana tarım sektöründe faaliyet gösterdiğini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çakmak, üniversitede yurt dışını da deneyimlediğine işaret ederek, "Bu deneyimim mesleğe bakış açımı değiştirdi. Mezun olunca hemen aile işletmesinde çalışmadım, kurumsal hayatı da deneyimledim. Kanatlı sektöründe faaliyet gösteren kurumsal bir işletmede gıda mühendisi olarak çalışmaya başladım. Gerçek üretim hattını gördüm. Yeni mezun biri olarak bu tecrübe bana çok şey kattı. Şu anda aile işletmemizde yumurta tavukçuluğu üretiminde çalışıyorum." dedi.

Yumurta üretiminde hayvan refahının önemine dikkati çeken Çakmak, doğru beslenmenin ve uygun şartların yumurta verimi için kritik olduğunu anlattı.

Çakmak, yumurta dışında zeytin üretimi de yaptıklarını dile getirerek, "Meyve üretimimiz de var. 2 bin dönüm arazi işliyoruz. Öte yandan 1000'in üzerinde küçükbaş hayvan besliyoruz." diye konuştu.

"Çevre dostu üretim yapıyoruz"

Çevre dostu üretim yaptıklarını belirten Çakmak, "Yatırım yaparak işletmemizi büyütüyoruz. Çatımızda güneş enerjisi sistemlerimiz var. Çevre dostu üretim yapıyoruz. Dönüşümsel ekonomiye katkı sağlıyoruz. Gübre atığını da biyogaz enerjisine dönüştüren bir işletmeye gönderiyoruz. Karbon ayak izimizi düşürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çakmak, tarım sektöründe yenilikçi olmaya çalıştıklarının altını çizerek, "Tarımda dijitalleşme ve yapay zeka uygulamalarını işletmemizde kullanmak istiyoruz. Bu tarz uygulamalar daha kaliteli üretimi destekliyor. Zaman tasarrufu da sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığından, Kırım Tatar ve Çerkes Sürgünlerinin yıl dönümlerine ilişkin açıklama
Bakan Fidan, yarın Sırbistan'a resmi ziyarette bulunacak
Atatürk, kurtuluş meşalesini 106 yıl önce Samsun'da yaktı
Grand Kartal Otel'de yangın tatbikatına ilişkin çelişkili ifadeler iddianamede
TBMM zirai dona karşı uygulanacak tedbirleri içeren "öneri paketi" hazırlayacak

Benzer haberler

Yumurta tavuğu yetiştiricisi genç çiftçi üretim kalitesini yapay zekayla artıracak

Yumurta tavuğu yetiştiricisi genç çiftçi üretim kalitesini yapay zekayla artıracak

Yüksek lisans mezunu genç çiftçi ekilebilir arazisini teknolojiyle artıracak

Yazılım mühendisi genç çiftçinin hedefi üretimde dijitalleşme

Dede mirası çiftçiliği devlet destekleriyle sürdürüyor

Dede mirası çiftçiliği devlet destekleriyle sürdürüyor
Patates üreticisi genç çiftçi ekonomiye tohumla katkı sağlamak istiyor

Patates üreticisi genç çiftçi ekonomiye tohumla katkı sağlamak istiyor
Yalova'da süs bitkisi üreten genç kadın çiftçi ihracata odaklandı

Yalova'da süs bitkisi üreten genç kadın çiftçi ihracata odaklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet