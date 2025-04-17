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Ekonomi

Yozgat'ta yerli kenevir tohumu çeşitleri üretmek için ıslah çalışması yürütülüyor

Yozgat Bozok Üniversitesi'nde yerli kenevir tohumu çeşitleri üretmek amacıyla ıslah çalışması yürütülüyor.

Sait Çelik  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
Yozgat'ta yerli kenevir tohumu çeşitleri üretmek için ıslah çalışması yürütülüyor Fotoğraf: Sait Çelik/AA

Yozgat

Kenevir ekiminin serbest olduğu iller arasında yer alan Yozgat'ta, Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü'nde 2 yıl önce kurulan 1200 metrekarelik serada yerli kenevir tohumu ıslah çalışmaları sürüyor.

Üniversite, elde edilecek yerli tohum çeşitlerine Avrupa Birliğinden (AB) de tescil almayı hedefliyor.

Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güngör Yılmaz, AA muhabirine, Türkiye'de tescilli iki kenevir tohumu çeşidinin bulunduğunu, bu sayıyı artırmak istediklerini söyledi.

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Kenevir tohumu çeşit geliştirme yöntemlerden birinin de melezlemeyle ıslah çalışması olduğunu anlatan Yılmaz, "Melezleme yapabilmek için önce ebeveynleri seçiyoruz. Bunları geceli gündüzlü, arazide ve serada büyük emeklerle hangisi anne, hangisi baba olacak diye gerekli seleksiyonlarını ve seçimlerini yaptık. Bu ebeveynlerin iyi özelliklerini bir araya getirip onları kombine ederek yeni çeşit ya da çeşitler geliştirmek istiyoruz." dedi.

Yılmaz, yaptıkları çalışmalarla sektörlerin ihtiyaç duyduğu yeni çeşitleri ıslah etmek istediklerini dile getirdi.

Sadece üreticinin değil, aynı zamanda sanayicilerin beklentilerine cevap verecek yeni kenevir çeşitleri geliştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Yılmaz, "Seçmiş olduğumuz ebeveynleri kendi arasında melezlemeler yaparak melez tohumları üreteceğiz. Onlar içerisinde en iyilerini seçmeye, yerli çeşit sayımızı artırmaya gayret ediyoruz. Yeni ve tescilli çeşit dediğimiz zaman mevcuttaki tohumlardan iyi olan, sektörün beklentilerini karşılayacak, yüksek verimli ve daha kaliteli, beklentileri sahada karşılayacak olan çeşitler olmak zorundadır. Milli çeşit demek, diğerlerinden farklı, üstün özellikleri olan, beklentileri karşılayacak özelliklere sahip olan çeşit demektir." diye konuştu.

Yılmaz, ıslah edilen çeşitleri Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tohumluk Tescil Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğüne tescil için sunacaklarını belirtti.

Tohum çalışmasının önemli bir boyutunun da AB'den tescil alabilecek niteliklere haiz çalışmalar olduğuna dikkati çeken Yılmaz, başka ülkelerde de üretilebilmesi için AB tescili almayı hedeflediklerini kaydetti.

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