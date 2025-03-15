Yozgat'ta kurulacak Sera Organize Tarım Bölgesi istihdama da ekonomiye de katkı sağlayacak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yerköy Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi'nin (OTB) en az 1500 kişilik istihdam oluşturmasının yanı sıra Türkiye ekonomisine yıllık 1,2 milyar lira katkı sağlayacağını bildirdi.
Ankara
Yumaklı, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin jeotermal kentlerinden Yozgat'ın bu potansiyelini değerlendirmek için bir süredir çalıştıklarını ifade etti.
Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde Yerköy ilçesine jeotermal kaynaklı Sera OTB kurulması için proje hazırlandığını hatırlatan Yumaklı, bölgenin kuruluş protokolünün onaylanarak tüzel kişilik kazandığı bilgisini verdi.
Sera OTB'nin 1125 dekar alanda faaliyet göstereceğini aktaran Yumaklı, burada fide, sebze ve meyve üretiminin yapılacağını, ürünlerin işlenip paketleneceğini ve depolanarak katma değer kazanacağını vurguladı.
Yumaklı, OTB'de biokütle tesisi, eğitim ve araştırma, güneş enerjisi santrali ve atık yönetim alanları gibi donatıların yer alacağına dikkati çekerek "En az 30 adet 25 dekar büyüklüğünde teknolojik serada yıllık 30 bin ton sebze ve meyve üretimi gerçekleştirilecek. Bölgede en az yüzde 75'i kadın olmak üzere 1500 kişilik istihdam sağlanacak. Projemiz tamamen faaliyete geçtiğinde ekonomiye yıllık 1,2 milyar lira katkı verecek." değerlendirmesinde bulundu.
"OTB'lere yatırımlar yapmaya devam edeceğiz"
Yozgat Yerköy Jeotermal Kaynaklı Sera OTB'de modern tarımsal üretim yöntemlerinin uygulanacağını vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:
"Jeotermal enerjiyle ısıtılan seralar, yüksek kalite ve verimlilikte yaş meyve ve sebze üreten bir tarım üssü olarak hizmet verecek. Bu OTB sayesinde hem Yozgat ve çevre illerin yaş meyve ve sebze ihtiyacı karşılanacak hem de tarımsal arz güvenliği güçlendirilerek yerel ekonomiye önemli katkılar sağlayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 'üretimin ve üreticinin yüzyılında' şehirlerimizin ve ülkemizin kalkınmasında öncü rol oynayacak OTB'lere yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Güçlü ülkenin güçlü tarımdan geçtiği bilinciyle üreticilerimizin daima yanlarında olacağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.