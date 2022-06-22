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Ekonomi

Yılda iki kez üzüm veren 'Spil karası' üreticiyle buluşmaya hazır

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde topraksız seralar için geliştirilen yeni üzüm çeşidi "Spil karası", haziran ve aralık ayında olmak üzere iki kez hasat edilebilmesiyle diğer türlerden farklılaşıyor.

Ahmet Bayram   | 22.06.2022
Yılda iki kez üzüm veren 'Spil karası' üreticiyle buluşmaya hazır

Manisa

Enstitüye ait seralarda 3 yıldır devam eden çalışmayla geliştirilen üzüm çeşidinin haziran ayı hasadına başlanması nedeniyle tanıtım etkinliği düzenlendi.

Spil karası ile ilgili bilgi veren Enstitü Müdürü Akay Ünal, piyasada ürün olmadığı dönemlerde ürün arz etmeyi ve birim alandan yüksek katma değer sağlamayı hedefledikleri projenin son aşamasında olduklarını belirtti.

Bu üzüm çeşidinin bazı yenilikler getirdiğini bildiren Ünal, şöyle konuştu:

"Üzümün ilk hasadı haziran ayında. Açıkta yetiştiriciliğe göre yaklaşık 1 ay 10 gün kadar erkencilik sağlıyor. Projemizin bir diğer amacı ise 1 yılda aynı bitkiden iki sefer hasat gerçekleştirilebilmek. Bu, şu anda ülkemizde yapılan bir yetiştiricilik modeli değil. İlk defa biz deniyoruz. İlk hasatta aldığımız verilere göre açıktaki yetiştiricilikle verim olarak aynı değeri alabiliyoruz. İkinci hasatta ise yaklaşık yarısı veya üçte biri oranında ürün elde ediliyor. Hem piyasada ürünün olmadığı, erken ve geç dönemde piyasaya ürün arz edebiliyoruz hem de birim alandan daha fazla ürün alıp katma değeri artırmış oluyoruz."

Topraksız tarımla serada üzüm yetiştirmenin sulama ve gübreleme maliyetlerini de düşürdüğünü, atık yönetimi sayesinde çevre kirliliğinin önüne geçilebildiğini aktaran Ünal, projede yaygınlaştırma safhasına geçtiklerini dile getirdi.

Bu çeşidi üretmek isteyen yatırımcıların bulunduğunu anlatan Ünal, "Bu yatırımların ne kadar ekonomik olduğunu inşallah yılın sonunda, ikinci hasadımızı da yaptıktan sonra üreticilerimize net bir şekilde göstereceğiz." diye konuştu.

İhracat potansiyeli de var

Etkinliğe katılan Vali Yaşar Karadeniz de Manisa'nın ülke kuru üzüm üretiminin yüzde 85, yaş üzümün de yüzde 20'sini karşıladığını, bu büyüklüğe ulaşılmasında enstitünün çalışmalarının etkili olduğunu ifade etti.

Yeni üzüm çeşidi Spil karasının hızla yaygınlaşmasını ve ticari bir tür olarak üreticinin kazancını artırmasını temenni ettiğini dile getiren Karadeniz, emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk de türün iç piyasanın yanı sıra ihracat için de potansiyeli yüksek bir üzüm olduğunu kaydetti.

Etkinlikte protokol üyeleri, topraksız seradaki asmalardan siyah ve çekirdekli bir tür olan Spil karasını topladı.

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