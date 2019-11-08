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Ekonomi

'Yerli temizlik ürünü BORON yüzde 8'lik pazar payına ulaştı'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Temizlik ürünü BORON 10 aylık kısa bir süre içinde yüzde 8'lik bir pazar payına sahip oldu. Yıl sonunda, 32 bin tona ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Firdevs Yüksel   | 08.11.2019
'Yerli temizlik ürünü BORON yüzde 8'lik pazar payına ulaştı'

İstanbul

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Temizlik ürünü BORON yüksek nitelikli bir pazarda 10 aylık kısa bir süre içinde yüzde 8'lik bir pazar payına sahip oldu. Toplam 30 bin ton satış rakamına ulaştık. Yıl sonunda, 32 bin tona ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

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