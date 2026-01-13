Yerel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisinde beyanname verme süresi uzatıldı
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 hesap dönemine ilişkin yerel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 28 Ocak'a kadar uzatıldığını bildirdi.
Ankara
GİB'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 31 Aralık 2025 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 hesap dönemine ilişkin yerel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin daha öncei 15 Ocak Perşembe günü sonuna kadar uzatıldığı anımsatıldı.
Açıklamada, söz konusu sürelerin, bu sefer de 28 Ocak Çarşamba günü sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.