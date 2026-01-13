Dolar
43.16
Euro
50.36
Altın
4,615.02
ETH/USDT
3,136.80
BTC/USDT
92,167.00
BIST 100
12,418.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Yerel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisinde beyanname verme süresi uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 hesap dönemine ilişkin yerel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 28 Ocak'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Mert Davut  | 13.01.2026 - Güncelleme : 13.01.2026
Yerel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisinde beyanname verme süresi uzatıldı

Ankara

GİB'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 31 Aralık 2025 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 hesap dönemine ilişkin yerel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin daha öncei 15 Ocak Perşembe günü sonuna kadar uzatıldığı anımsatıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, söz konusu sürelerin, bu sefer de 28 Ocak Çarşamba günü sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MTV ödemeleri PTT iş yerleri ve dijital kanalları üzerinden yapılabiliyor
TİKA'dan Senegal'in Touba kentindeki halk sağlığı merkezine acil servis desteği
"Gazze Mahkemesi Nihai Kararı" Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
İstanbul merkezli 21 ildeki suç örgütü operasyonunda yakalanan 58 şüpheli tutuklandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan CHP'ye tepki
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Yerel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisinde beyanname verme süresi uzatıldı

Yerel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisinde beyanname verme süresi uzatıldı

Gelir vergisi mükellefi sayısı 3 milyonu aştı

Taksicilere kayıtlı ekonominin desteklenmesi amacıyla "mali cihaz" zorunluluğu geliyor

Vergi dairelerinin kuruluş ve görevlerine ilişkin esaslar belirlendi

Vergi dairelerinin kuruluş ve görevlerine ilişkin esaslar belirlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet