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Ekonomi

"Yeni Evim Kampanyası" için vatandaşlar katılım bankaları dahil kamu bankalarına başvurabilecek

Bakanlar Nureddin Nebati ve Murat Kurum, Yeni Evim Kampanyası'na başvuruların bugün başladığını ve katılım bankaları dahil kamu bankalarından müracaatta bulunulabileceğini bildirdi.

Merve Özlem Çakır   | 16.01.2023
"Yeni Evim Kampanyası" için vatandaşlar katılım bankaları dahil kamu bankalarına başvurabilecek

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yeni Evim Kampanyası'na başvuruların bugün itibarıyla başladığını bildirdi.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bakan Kurum ile birlikte devreye aldıkları Yeni Evim Kampanyası'nda vatandaşların bugün itibarıyla katılım bankaları dahil, tüm kamu bankaları üzerinden başvurularını gerçekleştirebileceklerini kaydetti.

Bakan Kurum da Twitter'daki paylaşımında, ilk etapta 100 bin vatandaşı ev sahibi yapacak kampanyaya ilişkin tüm bilgilere "https://yenievimkampanyasi.com.tr" internet sitesinden ulaşılabileceğini ifade etti

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